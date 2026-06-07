Maxi sequestro di droga nell'hinterland milanese: arrestato cittadino italiano

La Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nell'hinterland milanese, nel corso di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, dopo giorni di osservazione e pedinamento, hanno individuato un furgone preso a noleggio utilizzato da un corriere nel traffico di droga nella zona. Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto all'interno del veicolo due borsoni contenenti circa 45 chilogrammi di cocaina e 3 chilogrammi di ketamina. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo a Senago, dove sono stati trovati altri 140 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti. La sorpresa maggiore è arrivata dall'ispezione della cantina, dove all'interno di un congelatore spento erano stati stipati centinaia di panetti di hashish per un peso totale di circa 50 chilogrammi, insieme a vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il cittadino italiano di 42 anni, incensurato e fino a quel momento insospettabile, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di droga. L'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti.

La Polizia di Stato ha sequestrato un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nell' hinterland milanese , nel corso di un'operazione mirata al contrasto dello spaccio. Gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Milano, dopo giorni di osservazione e pedinamento, hanno individuato un furgone preso a noleggio utilizzato da un corriere nel traffico di droga nella zona.

Durante un controllo, gli agenti hanno rinvenuto all'interno del veicolo due borsoni contenenti circa 45 chilogrammi di cocaina e 3 chilogrammi di ketamina. La perquisizione è stata estesa all'abitazione dell'uomo a Senago, dove sono stati trovati altri 140 grammi di cocaina, 200 grammi di marijuana, 80 grammi di hashish e circa 2mila euro in contanti.

La sorpresa maggiore è arrivata dall'ispezione della cantina, dove all'interno di un congelatore spento erano stati stipati centinaia di panetti di hashish per un peso totale di circa 50 chilogrammi, insieme a vario materiale idoneo al confezionamento delle dosi. Tutto il materiale e il denaro sono stati posti sotto sequestro, mentre il cittadino italiano di 42 anni, incensurato e fino a quel momento insospettabile, è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di ingente quantitativo di droga.

L'uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Milano San Vittore, dove resta a disposizione dell'Autorità Giudiziaria per i successivi accertamenti





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