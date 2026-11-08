Maxirisarcimento per la morte di Florin Vasile: condannato lo zio per omicidio colposo

La giustizia italiana condanna lo zio di un boscaiolo rumeno morto schiacciato da un albero in Trentino, ordinando un risarcimento di un milione di euro.

Un tribunale italiano ha emesso una sentenza storica che prevede un maxirisarcimento di un milione di euro per i familiari di Florin Vasile Florin, un giovane di 24 anni deceduto tragicamente durante le operazioni di taglio degli alberi. La condanna per omicidio colposo è stata inflitta allo zio dell'artista boscaiolo, riconoscendo la gravesse delle omissioni di sicurezza che hanno portato alla morte del giovane.

Il processo, concluso davanti al giudice Marco Tamburrino, ha sottolineato come la dinamica dell'incidente fosse evitabile. La corte ha accolto le istanze delle parti civili e ha stabilito che il responsabile diretto del sinistro, pur non avendo avuto l'intenzione di nuocere, ha agito con negligenza grave, ignorando le basilari norme di prevenzione sul posto di lavoro.

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I Dettagli dell'Incidente a Cercenai

Il tragico evento si è verificato il 19 settembre 2024, durante le attività lavorative in un cantiere forestale situato nella località di Cercenai. Florin Vasile Florin, originario di Viseu de Sus in Transilvania, nel nord della Romania, si trovava in Italia da sole due settimane quando ha perso la vita. Era arrivato nella zona di Cavalese, dove alloggiava, per unirsi a una squadra boschiva guidata da Dumitru Mihali.

L'incendio di lavoro è avvenuto quando un grande albero è crollato addosso al giovane, schiacciandolo istantaneamente. Florin lavorava come boscaiolo stagionale, una professione che ha attirato molti suoi connazionali dalla sua terra d'origine verso il Trentino, creando una comunità di lavoratori specifici per la gestione del bosco nella regione.

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Le Colpe dello Zio e le Condizioni di Lavoro

L'imputato, lo zio 52enne accusato di omicidio colposo e difeso dall'avvocata Maria Coviello, ha definito la pena davanti al giudice. La ricostruzione dei fatti ha messo in luce elementi cruciali sulla mancata sicurezza: l'uomo non si era accorto della presenza del nipote nei paraggi immediati dell'abbattimento.

Il giudicato ha evidenziato che lo zio non era riuscito a sentire le urla degli altri colleghi che cercavano disperatamente di avvertirlo della presenza del giovane sul luogo di lavoro. Questo silenzio è stato causato dall'uso obbligatorio di cuffie antirumore per proteggere l'udito dai macchinari, un dispositivo che ha involontariamente isolato il conducente della macchina taglia-alberi dalla realtà circostante.

Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorsi, comprendenti un'equipe di medici proveniente da Trento e i vigili del fuoco volontari di Ziano. Nonostante i rapidi interventi, qualunque tentativo di rianimazione è risultato vano: il giovane è morto poco dopo l'impactto del ceppo. Gli ispettori del lavoro dell'Uopsal, il Servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro, hanno confermato che le procedure di allerta non sono state attivate correttamente.

L'Impatto sulla Famiglia e le Prossime Misure

La famiglia del giovane, composta dai genitori e da dieci tra fratelli e sorelle, ha ricevuto il risarcimento dei danni riconosciuto dal tribunale. La condanna include il riconoscimento dell'attenuante per il risarcimento, un fattore che ha influenzato l'entità della pena detentiva ma non ha cancellato la responsabilità civile e penale.

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Questa sentenza rappresenta un segnale forte per il settore del lavoro forestale in Italia, dove la sicurezza dei dipendenti stagionali è spesso messa a rischio da pressioni lavorative e carenza di supervisione. Le autorità locali e le associazioni dei lavoratori stanno discutendo nuove protocolli di comunicazione radio tra gli operatori per evitare che il rumore dei motori copra le allerte umane.