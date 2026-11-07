MAXXI Bulgari Prize 2026: le tre artiste finaliste e le loro installazioni inedite

Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini sono le finaliste del MAXXI Bulgari Prize 2026. Le mostre restano visibili fino al 7 marzo a Roma con opere inediti.

Chiara Bersani, Adji Dieye e Margherita Moscardini sono le tre artiste donne selezionate come finaliste del MAXXI Bulgari Prize 2026. La giuria ha scelto queste tre proposte artistiche che verranno esposte nella mostra curata da Giulia Ferracci. L'esposizione rimane visitabile al MAXXI di Roma fino al 7 marzo 2026.

Adji Dieye e la torre rovesciata

Adji Dieye presenta l'installazione Una Resa senza Caduta, una grande struttura composta da tubolari in ferro avvolti da veli di rayon. L'opera riprende la sagoma capovolta e in equilibrio instabile della torre del padiglione dell'Africa Occidentale Francese. Questo edificio fu costruito per l'Esposizione coloniale internazionale di Parigi del 1931.

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L'architettura storica offriva al pubblico europeo un'immagine dell'Africa a misura d'impero. Rovesciando un edificio nato per esibire le colonie, Dieye rende visibile quanto le immagini fissate allora continuino a orientare lo sguardo di oggi. L'opera invita a riflettere sulla permanenza di queste narrative coloniali.

Moscardini tra scultura e diritto romano

Margherita Moscardini con Il progetto Una strada intreccia scultura e diritto. Una scultura in bronzo riproduce un tratto del marciapiede di via Guido Reni, la strada su cui si affaccia il MAXXI. Il progetto richiama una categoria del diritto romano, le res nullius in bonis.

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Questa espressione indica le cose che non rientrano nel patrimonio di alcuno. L'artista ha elaborato una proposta di integrazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio. La proposta istituisce beni inappropriabili e inalienabili, destinati alla fruizione collettiva.

Bersani e la mummia egizia

Chiara Bersani presenta Blanche. Si fece un giaciglio nel mio udito nella sala accanto. Si tratta di una piccola cassa di legno rivestita di stucco e gesso, unita a una lira funzionante. Il punto di partenza è una mummia egizia conservata al British Museum.

La mummia presenta i segni dell'osteogenesi imperfetta, la stessa condizione con cui vive l'artista. Bersani ne fa un sarcofago e un rito, attivando periodicamente l'opera con la voce e la lira. Si tratta di un canto offerto in dono a tutti quei corpi viventi che non hanno un riconoscimento nella società civile.

La cerimonia finale e il Museo MAXXI

Il 23 febbraio, con una cerimonia dedicata, la giuria decreterà la vincitrice della quinta edizione del Premio. Il MAXXI e la Fondazione Bvlgari si uniscono nel sostegno ai talenti dell'arte in questa iniciativa che celebra la creatività contemporanea. L'evento riunisce le tre artiste finaliste in un'unica esposizione unica.

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La vincitrice vedrà la sua opera acquisita dal Museo MAXXI. L'opera acquisita entrerà a far parte della Collezione MAXXI, diventando un punto fisso per i visitatori futuri del museo romano. Questa acquisizione garantisce la preservazione storica dell'opera vincente.