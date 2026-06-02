Mazda 3 schiantata contro edificio a Foggia: quattro giovani feriti

Secondo le prime informazioni, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un edificio a Foggia. L'auto è poi incendiata, ma i quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo.

Secondo le prime informazioni, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un edificio. L'auto è poi incendiata, ma i quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo.

Il personale sanitario del 118 ha presto soccorso i feriti e li ha trasportati in ospedale, dove sono ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. Hanno riportato fratture costali multiple e fratture vertebrali, ma gli accertamenti clinici hanno escluso l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La polizia locale di Foggia sta indagando sulla dinamica dell'incidente





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mazda 3 Incidente Foggia Quattro Giovani Feriti Dynamica Dell'incidente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Chi era Andrea Procaccino, la giovane vittima dell'incidente di FoggiaIl primo cittadino Domenico Di Vito ha espresso il proprio cordoglio ai familiari e agli amici del ragazzo

Read more »

Foggia, fuggono da un posto di blocco e si schiantano: morto un 16enneL'auto è finita contro un guard rail. 'Solo' feriti gli amici della vittima

Read more »

lI Ramy italiano non fa indignare, basta con l’Ebola e Elly: quindi, oggi…Quindi, oggi…: l'incidente di Foggia, il toro coi testicoli e Enrico Ruggeri

Read more »

Foggia, indagato per omicidio stradale il 16enne fuggito con l'auto a un posto di bloccoA bordo della vettura c'erano cinque adolescenti, uno di loro e morto nello schianto

Read more »