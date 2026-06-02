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Mazda 3 schiantata contro edificio a Foggia: quattro giovani feriti

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Mazda 3 schiantata contro edificio a Foggia: quattro giovani feriti
Mazda 3IncidenteFoggia
📆6/2/2026 1:21 PM
📰leggoit
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Secondo le prime informazioni, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un edificio a Foggia. L'auto è poi incendiata, ma i quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo.

Secondo le prime informazioni, una Mazda 3 con a bordo quattro giovani avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un edificio. L'auto è poi incendiata, ma i quattro occupanti sono riusciti ad uscire dall'abitacolo.

Il personale sanitario del 118 ha presto soccorso i feriti e li ha trasportati in ospedale, dove sono ricoverati nei reparti di ortopedia e neurochirurgia. Hanno riportato fratture costali multiple e fratture vertebrali, ma gli accertamenti clinici hanno escluso l'assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. La polizia locale di Foggia sta indagando sulla dinamica dell'incidente

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Mazda 3 Incidente Foggia Quattro Giovani Feriti Dynamica Dell'incidente

 

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