Mazy, la gatta che ha lottato contro una caduta dal decimo piano e tre giorni senza assistenza veterinaria

Mazy, una gatta di circa un anno, ha combattuto una delle prove più dure che possano capitare a un animale domestico: una caduta dal decimo piano e tre giorni interi senza assistenza veterinaria. Quando è arrivata all'Angell Animal Medical Center di Boston, le sue condizioni erano già critiche, ma ha dimostrato una sorprendente capacità di resistere.

Mazy , una gatta di circa un anno, ha combattuto una delle prove più dure che possano capitare a un animale domestico: una caduta dal decimo piano e tre giorni interi senza assistenza veterinaria.

Quando è arrivata all'Angell Animal Medical Center di Boston, le sue condizioni erano già critiche, ma ha dimostrato una sorprendente capacità di resistere. Secondo quanto riportato dal centro veterinario, la caduta sarebbe avvenuta in un appartamento di Boston, ma le circostanze restano ancora sotto indagine. Per almeno 72 ore, infatti, Mazy non ha ricevuto cure, prima che la situazione diventasse abbastanza grave da richiedere il trasferimento urgente in struttura specializzata.

E quando è stata portata lì, i proprietari hanno anche deciso di abbandonarla, recedendo alla proprietà per non dover pagare le cure. Gli esami hanno rivelato un quadro complesso: fratture a entrambe le zampe anteriori e un collasso polmonare. Lesioni tipiche di un impatto violentissimo, compatibili con una caduta dall'alto.

Nonostante tutto, Mazy è rimasta stabile abbastanza a lungo da poter essere presa in carico dai veterinari, che l'hanno subito monitorata in vista di un intervento chirurgico delicato e ad alto rischio. La gatta è stata poi sottoposta a un'operazione per ricostruire le ossa delle zampe anteriori e stabilizzare le fratture. Durante la procedura, i veterinari hanno dovuto affrontare anche la complicazione del collasso polmonare, che ha reso tutto ancora più delicato.

Sono stati applicati dispositivi esterni per sostenere la guarigione delle ossa nelle settimane successive. Un percorso lungo, che richiederà cure costanti e monitoraggio continuo. Dopo l'intervento, Mazy è stata mantenuta sotto osservazione e si prepara ora a passare a un affido temporaneo, dove continuerà la sua riabilitazione. I veterinari sono cautamente ottimisti: gatti con traumi simili, una volta superata la fase acuta, possono recuperare e tornare a una vita normale, anche se con qualche possibile cambiamento nel modo di muoversi.

Resta ancora da chiarire cosa sia accaduto esattamente prima della caduta e perché Mazy sia rimasta senza cure per così tanto tempo. Le autorità stanno indagando per maltrattamenti, mentre la sua ex famiglia ha scelto di affidarne la gestione ai professionisti. Ciò che rimane più forte di tutto è un'immagine semplice: una gatta fragile, sopravvissuta a un impatto devastante, che continua a lottare nonostante il silenzio e il tempo perso prima dei soccorsi. Mazy è viva. E ora il suo percorso è finalmente ripartito da qui





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