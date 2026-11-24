Mariana Mazzucato critica la tassazione patrimoniale come misura tardiva. Propone un modello economico predistributivo basato sul bene comune e investimenti statali strategici per ridurre le disuguaglianze strutturali.

Mariana Mazzucato, docente di Economia dell'innovazione e del valore pubblico all'University College di Londra, pone un interrogativo radicale sulla politica fiscale: la tassazione dei patrimoni dei super ricchi, sebbene necessaria, è una soluzione tardiva che interviene solo dopo che il valore è stato creato. Firmataria dell'appello lanciato a Parigi da Gabriel Zucman contro l'oligarchia internazionale, l'economista sostiene che per costruire rapporti più equi tra capitale e lavoro è fondamentale agire sulle condizioni iniziali con cui lo Stato finanzia imprese e ricerca, piuttosto che limitarsi a redistribuire ricchezze già consolidate.

Ridefinire il Bene Comune nell'Economia

Secondo Mariana Mazzucato, nel linguaggio economico si fa spesso confusione tra "bene pubblico" e "bene comune", termini che vengono spesso usati in modo interscambiabile ma che nascondono visioni del mondo profondamente diverse. Il concetto di bene pubblico, nella tradizione neoclassica, funge essenzialmente da correzione reattiva a un fallimento del mercato; quando il settore privato non investe in settori cruciali come il clima, la salute, l'edilizia abitativa o l'acqua pulita, è lo Stato che interviene per colmare questo vuoto. Questa prospettiva, definisce l'economista, è un modo noioso e limitato di concepire l'investimento pubblico, poiché tratta l'intervento statale come un mere修补而非目标.

Also read Gabriel Zucman e la patrimoniale contro la concentrazione della ricchezza globale

Per superare questa visione puramente correttiva, Mariana Mazzucato propone di tornare alla filosofia, specificamente ad Aristotele, che legava il bene comune alla comunità e al concetto di "koinon". In questo approccio, il bene comune non deve essere considerato una misura di emergenza per correggere le distorsioni del mercato, bensì un obiettivo strategico e proattivo. La critica è che non sappiamo affrontare le sfide attuali perché non abbiamo posizionato questo bene al centro di tutte le relazioni economiche e sociali, lasciando che il mercato operi con direzioni vaghe e spesso esclusive.

La Bussola per una Crescita Inclusiva

Per guidare l'economia verso questi obiettivi, Mariana Mazzucato introduce nel suo saggio una metafora chiave: una bussola che indica una direzione chiara per la crescita, la quale non deve essere intesa solo come un tasso numerico di espansione economica, ma come un percorso con un orientamento specifico, che può essere inclusivo o esclusivo, sostenibile o insostenibile. La storia della missione lunare ne è l'esempio perfetto: non si trattò semplicemente di una corsa allo spazio, ma di una missione con obiettivi precisi e misurabili. Se rimaniamo vaghi sulla riduzione delle disuguaglianze o sulla lotta al cambiamento climatico, l'inazione diventa la regola.

Advertisement

Questo modello richiede tre elementi fondamentali che vanno oltre la semplice correzione degli errori di mercato. In primo luogo, è necessario definire una direzione chiara e condivisa. In secondo luogo, deve esserci una partecipazione seria da parte dei cittadini, che non sia di facciata, garantendo che le decisioni rispecchino i bisogni reali della collettività. Infine, è imperativo condividere sia le conoscenze che i profitti, rompendo con la logica dei cinquant'anni di neoliberismo che ha socializzato il rischio ma privatizzato i guadagni, un fenomeno evidente nel modo in cui la Silicon Valley ha utilizzato tecnologie nate da fondi pubblici per generare rendite enormi per pochi.

La Critica alle Big Tech e alle Rendite

Uno dei bersagli principali di questa analisi è il modello di profitto delle grandi aziende tecnologiche, note come Big Tech. Mariana Mazzucato sottolinea come molti dei servizi che rendono smart i nostri telefoni, da internet al Gps, siano stati finanziati con fondi pubblici. Tuttavia, i guadagni derivanti da questi sforzi collettivi sono finiti in mani private, come quelle di Elon Musk o del dirigente di Nvidia, generando rendite eccessive. Non si tratta di un giudizio moralistico sulla vergogna del guadagno, ma di un riconoscimento del fatto che il valore è creato collettivamente; ignorare questo aspetto rende impossibile ridurre le disuguaglianze strutturali.

La stessa dinamica si applica al settore immobiliare e alle periferie urbane, dove il semplice atto di costruire non basta. Senza una visione comunitaria, si rischia di replicare le banlieue di Parigi, luoghi in cui chi vive si sente escluso. Tagliare centri giovanili, biblioteche e piscine pubbliche, sostiene l'economista, non genera risparmi ma costi sociali maggiori, poiché investire in infrastrutture fisiche e sociali è più economico che mettere in prigione i giovani esclusi. È più oneroso incarcerare una persona giovane che investire preventivamente nelle infrastrutture che le permettono di vivere bene.

Patrimoniale vs Predistribuzione

Mariana Mazzucato esprime un sostegno chiaro alla tassazione patrimoniale, riconoscendola come una misura importante necessaria per affrontare patrimoni cresciuti a dismisura. Appoggia sia la tassa proposta da Gabriel Zucman sia quella avanzata in California. Tuttavia, sottolinea che queste misure redistributive arrivano "dopo" che il valore è stato generato e accumulato. Da sole, non sono sufficienti a cambiare la struttura del potere economico, poiché operano su un sistema che ha già favorito l'accumulo concentrato.

Advertisement

La soluzione proposta richiede quindi l'implementazione simultanea di una misura predistributiva che agisca sulle regole del gioco fin dall'inizio. In questo scenario, un prestito di una banca pubblica dovrebbe essere subordinato al pagamento di salari più alti, al miglioramento delle condizioni di lavoro e all'uso di forniture più sostenibili da parte delle industrie beneficiarie. La trasparenza sui guadagni e sui flussi di capitale diventa così la condizione necessaria per governare un sistema economico verso il vero bene comune, garantendo che il libero mercato non produca rendite ma valori condivisi.