Mbappé brilla con la patch della Scarpa d'Oro e guida la Francia alla vittoria contro il Senegal

Kylian Mbappé ha segnato la differenza nella partita tra Francia e Senegal, contribuendo alla vittoria della sua squadra. Oltre alle prestazioni in campo, l'attenzione si è concentrata sulla sua maglia con la patch della Scarpa d'Oro vinta ai Mondiali. Intanto, il mondo del calcio italiano è scosso da numerose notizie di mercato e cambi di panchina.

La partita tra Francia e Senegal ha visto i Bleus imporsi grazie anche a una prestazione decisiva di Kylian Mbappé . L'asso del Real Madrid, oltre a creare numerose azioni pericolose, ha indossato una maglia speciale che ha attirato l'attenzione dei tifosi e dei media.

Sulla sua divisa spiccava infatti la patch che lo identifica come vincitore della Scarpa d'Oro dell'ultima edizione dei Mondiali, quella persa in finale contro l'Argentina. Questa possibilità è consentita da una specifica disposizione del regolamento FIFA che permette ai vincitori di tale riconoscimento di portare il simbolo sulle maglie per la durata del loro mandato come detentori.

Mbappé ha risposto alle critiche ricevute nelle ultime settimane con una prestazione convincente, dichiarando nel dopopartita che se dovesse zittire tutti giocherebbe fino a 80 anni. Il CT della Francia, Didier Deschamps, ha elogiato la squadra e in particolare il giovane talento Barcola, che ha fatto la differenza.

Tuttavia, la partita non è stata esente da polemiche: un possibile rigore per la Francia non è stato concesso, scatenando dubbi e discussioni, ma lo stesso Mbappé ha scelto di smorzare le polemiche. Mentre l'attenzione resta sulla Francia e su Mbappé, il calcio italiano vive un momento di grandi cambiamenti. Il Milan ha annunciato l'arrivo del portoghese Ruben Amorim come nuovo allenatore, con il presidente Cardinale che ha espresso fiducia nel suo progetto offensivo e ad alta intensità.

La Roma sta definendo l'ingaggio di Mason Greenwood, con interesse anche per il giapponese Nakamura del Reims. In Serie A, il Frosinone passa a una cordata americana, anche se l'attuale presidente Stirpe potrebbe rimanere in carica. Il Sassuolo Femminile conferma mister Colantuono fino al 2027, mentre la Lazio Women potrebbe salutare Piemonte, con un possibile trasferimento alla Roma.

Nel calcio minore, la Carrarese ha scelto Cioffi per ripartire, il Vicenza ha prolungato con Carraro fino al 2028, il Mantova punta a superare i 46 punti e il mercato di Serie B vede interessamenti per Gambale. Inoltre, la FIGC ha nominato Daniele Franceschini per la guida dell'Italia U17, con l'obiettivo dirvare fiducia nei giovani dopo l'impresa all'Europeo. Questi sviluppi mostrano un panorama calcistico italiano in fermento, tra new entry americane, conferme e ambizioni per il futuro





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