Mbappé da record: miglior marcatore della Francia e terzo ai Mondiali

Kylian Mbappé diventa il miglior marcatore all-time della Francia con 58 gol e sale al terzo posto nella classifica dei migliori cannonieri nella storia dei Mondiali, dopo la doppietta decisiva contro il Senegal.

Mbappé continua a scrivere pagine indelebili nella storia del calcio mondiale. L'attaccante francese, attualmente in forza al Real Madrid, ha raggiunto un traguardo straordinario durante i Mondiali in corso, diventando il miglior marcatore all-time della nazionale francese.

Con 58 reti in 99 partite, ha superato Olivier Giroud, consolidando la sua posizione tra i più grandi bomber di sempre. Ma non è tutto: con le sue ultime marcature, è salito al terzo posto assoluto nella classifica dei migliori cannonieri nella storia dei Mondiali, un primato che impreziosisce ulteriormente la sua già leggendaria carriera. La partita contro il Senegal è stata l'ennesima dimostrazione del suo valore.

In una gara complicata, Mbappé ha segnato una doppietta che ha trascinato i suoi compagni verso la vittoria, mostrando non solo una freddezza sotto porta ma anche una leadership che lo rende indispensabile per la nazionale. Nonostante la sua carriera nei club sia ancora priva di quella Champions League tanto attesa, in Francia è il trascinatore indiscusso, capace di fare la differenza nei momenti cruciali.

Il suo impatto nel torneo è stato immediato: gol pesanti, giocate decisive e una maturità calcistica che lo proietta tra i migliori al mondo. Questo record assume un valore ancora più significativo se si considera la giovane età di Mbappé, che ha ancora molti anni davanti per incrementare il suo bottino. La sua ascesa è costante: dopo aver vinto il Mondiale nel 2018 e aver raggiunto la finale nel 2022, ora punta a guidare la Francia verso un altro titolo.

Il confronto con i grandi del passato è inevitabile: i suoi numeri lo mettono già in competizione con leggende come Just Fontaine e Miroslav Klose. Con la maglia bleu, Mbappé è diventato un simbolo di potenza e ambizione, e ogni sua partita è un'occasione per riscrivere i record. I tifosi francesi possono sorridere: hanno un campione che sa regalare emozioni e, soprattutto, vittorie





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Mbappé Francia Mondiali Record Calcio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Le partite di oggi ai Mondiali 2026: il debutto della Francia di Mbappè contro il SenegalNella notte tra martedì e mercoledì invece giocheranno Iraq-Norvegia, Algeria-Argentina e Austria-Giordania

Read more »

Caos Francia-Senegal, arbitro nega rigore a Mbappé e inganna tv: disastro Mondiali 2026Episodio arbitrale nella rassegna iridata

Read more »

Mondiali: un super Mbappe trascina la Francia, Senegal ko CRONACA e FOTODopo un primo tempo sofferto i transalpini cambiano passo, nel 3-1 anche il gol di Barcola (ANSA)

Read more »

Mondiali: Francia batte Senegal 3-1, Deschamps elogia Barcola e Olise, Mbappé risponde alle criticheIl commissario tecnico della Francia, Didier Deschamps, ha commentato la vittoria per 3-1 sul Senegal all'esordio ai Mondiali, sottolineando la buona prestazione della squadra nonostante la tensione iniziale. Deschamps ha elogiato l'impatto di Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola e Rayan Cherki, ribadendo che tutti saranno importanti nel corso del torneo. Mbappé ha risposto alle critiche con una battuta. La notizia include anche altri aggiornamenti sul calcio, come l'arrivo di Amorim al Milan, l'accordo della Roma con Greenwood e l'interesse per Bouaddi.

Read more »