Mbappé: 'Non siamo ancora lanciati, ma vincere aiuta' - Il francese dopo il 3-1 al Senegal

L'attaccante della Francia, autore di una doppietta, commenta la vittoria all'esordio mondiale e risponde alle critiche.

Kylian Mbappé , autore di una doppietta nella vittoria della Francia contro il Senegal (3-1) al Mondiale , ha commentato così il successo ai microfoni di M6: 'Non credo che siamo già completamente lanciati, ma è sempre importante iniziare bene una competizione.

Ti dà un po' più di serenità, anche se in un Mondiale non si è mai davvero tranquilli. Lo abbiamo visto anche con le altre squadre: partire con una vittoria è complicato, perché tutti sanno che la Coppa del Mondo è qualcosa di unico. Ogni nazionale vuole vincere e dare una buona immagine del proprio Paese. Oggi non è stata una partita semplice, ma sappiamo che in qualsiasi momento possiamo segnare e fare la differenza, e questo aiuta.

' Il 25enne attaccante del Paris Saint-Germain ha poi parlato delle critiche che spesso lo accompagnano: 'Non c'è alcuna rivincita. Se dovessi giocare per rispondere a tutte le persone che mi criticano e per farle tacere, dovrei continuare fino a 80 anni. Io gioco per lasciare il segno nella storia del mio Paese e per fare in modo che la mia squadra arrivi in finale e vinca la Coppa del Mondo.

Tutto il resto farà sempre parte del mio personaggio e della mia carriera da calciatore.

' La Francia ha dominato il possesso palla ma ha faticato a concretizzare nel primo tempo, chiuso con zero tiri in porta, un dato che non si vedeva dal 1966. Nella ripresa Mbappé ha sbloccato il risultato al 66' con un'azione personale, poi ha raddoppiato su assist di Griezmann. Il Senegal ha accorciato le distanze con Diallo, ma nel finale il terzo gol di Dembélé ha chiuso i conti. Mbappé ha aggiunto: 'È soltanto la prima partita del girone.

Che la gente si esalti o ci critichi, noi dobbiamo restare sempre lucidi, freddi e concentrati su ciò che dobbiamo fare. In un Mondiale tutto va molto velocemente: tra sei giorni abbiamo già la sfida contro l'Iraq e dovremo vincere per qualificarci.

' Il campione del mondo in carica parte con il piede giusto, ma sa che il percorso è ancora lungo. La prossima sfida contro l'Iraq sarà cruciale per il passaggio del turno. Mbappé, con la sua doppietta, ha già mandato un segnale forte ai rivali: la Francia è pronta a difendere il titolo





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