I due attori famosi stanno girando il loro primo film insieme in Lombardia. Le riprese offrono momenti di suspense e azione, con il set ben protetto da misure di sicurezza. Il progetto è il più alto che abbia mai avuto al Lago d'Iseo, e potrebbe diventarlo un punto di riferimento per lo spettacolo cinematografico.

I film di Hollywood faranno tappa in Lombardia quest'estate: Matthew McConaughey e Zoe Saldaña stanno girando il loro primo progetto insieme sul Lago d'Iseo. Il set si trova nel centro storico di Iseo, vicino al municipio di Palazzo Vantini, e le riprese sono state avviate il 26 maggio.

I due attori, che conoscersi per la prima volta sul set, interpretano due ladri di gioielli coinvolti in una rivalità che si trasforma in una collaborazione per un colpo eclatante. La sceneggiatura prevede momenti di suspense, azione e persino qualche accenno romantico, rendendo la vicenda interessante non solo per i fan, ma anche per i residenti del piccolo borgo.

Per garantire la sicurezza dei protagonisti e del pubblico, le autorità locali hanno bloccato alcune strade e hanno aumentato le misure di vigilanza. L'operazione di sicurezza è guidata da professionisti del settore e supportata da forze di polizia. Situazioni ad alta intensità, come il più attenduto colpo in cui le auto passano sotto i portici di Palazzo Vantini, richiederanno un controllo accurato per evitare incidenti.

I residenti e i tourist non pottono avvicinarsi troppo dal set, mentre i curiosi sono stati invitati a rispettare gli accessi limitati. Nella prima fase di produzione, le riprese sembravano in difficoltà. Alcune teste d'ufficio sospettavano l'assenza dei due attori, ma un ex sindaco di Montisola - convertito paparazzo per curiosità - ha condiviso nelle sue pagine social alcune foto in cui McConaughey e Saldaña sembravano in pausa.

Oltre alla suspense cinematografica, l'edizione attesa del film ha attirato gli appassionati e garantito un'attenzione mediatica costante. L'esperienza di girare sul Lago d'Iseo potrebbe rivelarsi un punto di svolta per le star, aprendo nuove opportunità per futuri progetti cinematografici nel territorio delle Alpi e oltre. Il completamento previsto delle riprese attiene alla fine di giugno.

Una volta fuori ritiro di questo film, il Lago d'Iseo si è definito un nuovo hotspot, mostrando come l'industria cinematografica possa valorizzare anche i contesti più piccoli e sorprendere gli spettatori con storie palpitanti e scenari suggestivi





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