Il ministro della Difesa canadese David McGuinty nega di aver visto il memo USA ma ribadisce l'integrazione militare con Washington e gli investimenti in difesa.

Il ministro della Difesa canadese David McGuinty ha dichiarato sabato 21 novembre 2026 che il Canada e gli Stati Uniti mantengono una cooperazione militare senza precedenti, smentendo implicitamente l'impatto di un presunto memo segreto. Durante una conferenza sulla sicurezza svoltasi ad Halifax, in Nuova Scozia, McGuinty ha confermato che le forze armate dei due paesi continuano a lavorare "a stretto contatto" su operazioni critiche per la sicurezza continentale. Questa posizione ferma è stata ribadita a margine dell'evento, nonostante le recenti tensioni geopolitiche e le dichiarazioni del governo statunitense.

Negazione di memorandum restrictivo USA

McGuinty ha esplicitamente affermato di non aver mai esaminato il documento riservato riferito dal Washington Post, che attribuisce al Segretario alla Guerra Pete Hegseth nuove restrizioni sulla collaborazione tra i militari canadesi e americani. Il Ministro ha sottolineato a Reuters che non esiste alcuna differenza operativa rilevante tra ciò che le forze armate stanno realizzando congiuntamente e quanto avviene in altre sedi di coordinamento. La sua dichiarazione serve a rassicurare l'opinione pubblica sulla stabilità del rapporto bilaterale in un momento di incertezza politica globale.

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Operazioni integrate e sistemi missilistici

Il ministro ha fornito esempi concreti della collaborazione militare continua tra Ottawa e Washington, evidenziando la sinergia operativa sul campo. Le marine dei due paesi lavorano insieme nei Caraibi per intercettare il traffico di cocaina, fentanil e altre droghe illegali che minacciano la sicurezza pubblica. Inoltre, i sistemi missilistici integrati e il dispiegamento di caccia intercettori su tutto il Nord America dimostrano l'efficacia della dotazione comune e della capacità di risposta rapida condivisa.

Resilienza strategica sotto il NORAD

Nonostante le ripetute minacce del presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguardanti la possibile annessione del Canada, McGuinty ha assicurato che non ci sono stati cambiamenti nell'operatività delle forze armate. Ha definito il rapporto ventennale intrattenuto con gli Stati Uniti nell'ambito del NORAD come un sistema di difesa continentale estremamente efficace. L'obiettivo del governo canadese è continuare a investire in questa struttura cooperativa, considerata essenziale per la sovranità e la sicurezza nazionale del Canada.

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Autonomia strategica e investimenti in difesa

Il Ministro ha sottolineato la necessità che il Canada assuma maggiori responsabilità per la propria difesa, con particolare riferimento alla vastità della regione artica. Ottawa sta sviluppando un proprio sistema di comunicazione per competere con Starlink, al fine di tutelare la sovranità nazionale nelle telecomunicazioni strategiche. McGuinty ha riconosciuto che le minacce di Trump hanno accelerato la necessità di questi aggiustamenti strategici, spingendo il paese verso una maggiore autonomia operativa.

Impatto economico e obiettivi NATO

Sotto la guida del Primo Ministro Mark Carney, il Canada ha raggiunto l'obiettivo NATO di spendere il due percento del PIL per la difesa per la prima volta l'anno scorso. Il governo ha pianificato un significativo aumento degli investimenti in sicurezza per portare questa cifra al cinque percento entro il 2035. Carney ha descritto la frattura nell'ordine globale come un fattore che richiede una escalation negli investimenti per garantire la stabilità futura del paese e la sua protezione internazionale.