Media e responsabilità nella cronaca nera: la nuova docuserie e le dinamiche di gruppo

Un approfondimento sulla responsabilità dei media nella narrazione dei casi di cronaca nera e l'analisi delle dinamiche di gruppo che portano a reati collettivi, con focus su tre storie diverse e trent'anni di sequestri di persona in Italia. La docuserie, ideata da un giornalista esperto di crime, ha riscosso notevole successo con numerosi sold out e una nuova data al Teatro romano di Verona.

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Cliccando su "Accetta e continua" si acconsente all'uso delle tecnologie descritte, mentre "Rifiuta e abbonati" permette di rifiutare e sottoscrivere un abbonamento. Il giornalista, esperto di cronaca nera, ha affrontato il tema della responsabilità dei media nella narrazione dei casi di cronaca nera e della sua interconnessione con la fiducia del pubblico. La docuserie esplora tre storie diverse accomunate da un elemento: si trattava di reati commessi da gruppi, il cosiddetto "branco", non solo in senso giornalistico ma anche psicologico.

Le dinamiche di gruppo possono portare individui che singolarmente non compirebbero azioni estreme a commetterle una volta inseriti in una collettività. Un caso specifico riguarda l'omicidio di una ragazza a Leno, in provincia di Brescia, dove nel gruppo di adolescenti era presente un adulto di 36 anni che, invece di svolgere un ruolo di guida o freno, ha fatto da miccia innescando il meccanismo criminale.

La docuserie, che racconta trent'anni di sequestri di persona in Italia, ha registrato un lungo elenco di sold out. Alle date già previste si aggiunge una tappa al Teatro romano di Verona, confermando il grande successo e l'interesse del pubblico verso these tematiche così complesse e attuali





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