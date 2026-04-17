Media tedeschi contro il Real Madrid: 'I peggiori perdenti del calcio mondiale' dopo la sconfitta contro il Bayern

Giornalisti tedeschi criticano duramente il Real Madrid per l'atteggiamento mostrato dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco, accusando il club di essere 'i peggiori perdenti del calcio mondiale' e di scaricare la colpa sull'arbitro.

I media tedeschi hanno scatenato una vera e propria bufera mediatica nei confronti del Real Madrid , a seguito delle accese polemiche che hanno fatto seguito all'epica semifinale di Champions League contro il Bayern Monaco , terminata con una sconfitta per 4-3 per la squadra allenata da Alvaro Arbeloa. Il cartellino rosso inflitto a Camavinga continua ad essere al centro della discussione, avendo inevitabilmente alterato le dinamiche finali della partita quando il punteggio era sul 3-2. Tuttavia, in Germania, l'atteggiamento mostrato dai giocatori del Real Madrid e le reazioni dei principali quotidiani spagnoli sono stati accolti con estremo disappunto e critiche feroci.

Il quotidiano Die Welt ha pubblicato un articolo particolarmente duro, scritto dal giornalista tedesco Sven Flohr, che non ha usato mezzi termini per definire i giocatori del Real Madrid come 'i peggiori perdenti del calcio mondiale'. Questo titolo, di per sé già incendiario, ha inevitabilmente sollevato le ire dei tifosi dei blancos in Spagna, soprattutto per alcuni passaggi del testo ritenuti non affatto concilianti. Flohr scrive testualmente: 'Il Real Madrid subisce una sconfitta a Monaco e, come spesso accade, dà la colpa all’arbitro. A chi altro, se no? È da tempo che le teorie del complotto fanno parte del DNA di un club che da anni sta perdendo rispetto e dignità'. L'accusa è chiara: il club merengue, di fronte a una battuta d'arresto, tende a scaricare la responsabilità esterna, in questo caso sul direttore di gara, piuttosto che analizzare i propri errori e la prestazione in campo.

Dalla Germania sono giunti attacchi frontali al Real Madrid, con un altro passaggio significativo dell'editoriale che recita: 'Vincere è facile, ma pochi sanno perdere come il Real Madrid'. Flohr ha ripetutamente etichettato i giocatori guidati da Arbeloa e coloro che li supportano nella loro battaglia mediatica contro le decisioni dell'arbitro sloveno Vincic come 'antisportivi'. L'analisi del giornalista tedesco punta il dito contro la tendenza del club a non accettare la sconfitta come parte integrante dello sport. 'Secondo loro, la colpa della sconfitta non è stata della propria prestazione, ma dell’arbitro. Come spesso accade con il Real Madrid. L’ira degli spagnoli dovrebbe rivolgersi anche a Camavinga, che avrebbe dovuto astenersi con ogni mezzo da tali buffonate'. La critica è dunque duplice: da un lato l'accusa di non saper perdere con dignità, dall'altro un richiamo alla responsabilità individuale, con un riferimento specifico all'espulsione del giovane centrocampista, considerato da Flohr una reazione esagerata e non giustificata che ha ulteriormente penalizzato la sua squadra





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