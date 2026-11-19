Mediaset registra ascolti ridotti per le Atp Finals 2025 a causa dell'assenza di Jannik Sinner. Analisi dati, reazioni di Fabio Caressa e piano fino al 2028.

L'assenza di Jannik Sinner dalle Atp Finals 2025 ha avuto un impatto drammatico sugli ascolti televisivi di Mediaset. La rete ha investito quattro milioni di euro per trasmettere otto incontri in chiaro, un formato ideato per replicare il successo delle edizioni precedenti. Con il tennista italiano assente per problemi al ginocchio, la platea di telespettatori si è ridotta drasticamente rispetto alle attese iniziali.

Analisi Audiens e Record Mediaset

Gli ascolti della partita tra Alexander Zverev e Rafael Jodar, trasmessa domenica 15 novembre alle 13:50 su Canale 5, hanno registrato solo 1.345.000 spettatori e un 11,3% di share. Questo risultato è stato raggiunto grazie a uno slittamento del programma Verissimo di Silvia Toffanin dopo le ore 17 e a un'intensa promozione dell'evento sul programma Amici di Maria De Filippi. Per la semifinale e la finale delle Atp Finals 2026, Mediaset ha confermato che le trasmissioni avverranno su Italia 1, sperando in recuperi significativi rispetto ai dati odierni.

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Confronto con le Edizioni Precedenti

Un anno fa, la finale tra Sinner e Carlos Alcaraz su Rai 2 aveva raggiunto oltre cinque milioni di telespettatori. Anche la semifinale tra Cobolli e Tiafoe, disputata mercoledì 18 novembre, è stata seguita da 1.285.000 persone con un 6,5% di share. Questi numeri, pur essendo in linea con la programmazione ordinaria della rete, non hanno nulla a che vedere con i risultati della passata edizione. Il Biscione spera che questo sia stato soltanto un anno sfortunato, caratterizzato dalla nostalgia per l'assenza del campione italiano.

Riflessioni di Fabio Caressa

Fabio Caressa ha espresso preoccupazione per la situazione attuale, definendo l'Italia un Paese di vecchi. La gavetta è importante, ma ai giovani va data la possibilità di farla. Queste parole sottolineano la necessità di investire sul rinnovamento e sulla visibilità delle nuove promesse dello sport italiano. La mancanza di un fenomeno come Sinner ha evidenziato quanto il mercato televisivo dipenda ancora dalle stelle affermate.

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Prospettive Future e Accordo 2028

L'accordo pluriennale di Mediaset per i diritti televisivi delle Atp Finals durerà fino al 2028. La strategia della rete prevede di mantenere la copertura in chiaro, nonostante i rischi legati all'assenza dei principali protagonisti. Il futuro degli ascolti dipenderà dalla capacità di attrarre nuovi talenti e dalla gestione attenta delle programmazioni. La speranza è che le prossime edizioni possano restituire lustro al torneo, recuperando il pubblico perduto quest'anno.

Impatto sul Mercato Sportivo

La situazione attuale pone questioni cruciali per il marketing sportivo in Italia. Mediaset dovrà valutare se mantenere la strategia dei milioni o adattarsi a nuovi modelli di consumo. La presenza di giocatori come Alexander Zverev non è bastata a compensare la mancanza del fenomeno italiano. Il mercato televisivo richiederà probabilmente nuovi investimenti per garantire la sostenibilità economica degli eventi tennis.