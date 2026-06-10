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Mediaset celebra i dipendenti con una serata speciale

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Mediaset celebra i dipendenti con una serata speciale
MediasetScelta TitoloTensostruttura
📆6/10/2026 3:16 PM
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L'evento organizzato da Mfe-MediaForEurope per ringraziare i dipendenti e celebrare la stagione importante del Gruppo, caratterizzato da risultati significativi negli ascolti televisivi e consolidamento delle attività industriali.

per una serata speciale dedicata alle persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita dell'azienda. L'appuntamento è fissato per l'11 giugno nel campus di Cologno Monzese, dove sono in corso importanti lavori di allestimento.

Per l'occasione è in fase di realizzazione una tensostruttura di oltre 1.000 metri quadrati che ospiterà l'evento voluto dall'amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope. Il titolo scelto per la serata è «Mediaset siamo Noi'.che ne riassume il significato: «Ognuno di voi, ognuno di noi, è parte della nostra famiglia, partecipa e contribuisce alla nostra forza: Tu sei tutti Noi e Noi siamo Te».

L'iniziativa nasce dalla volontà di ricordare il fondatore attraverso un momento di incontro e condivisione, ma rappresenta anche l'occasione per celebrare una stagione particolarmente importante per il Gruppo, caratterizzata da risultati significativi negli ascolti televisivi, dal consolidamento delle attività industriali e dall'avanzamento del progetto europeo di Mfe-MediaForEurope. Nel campus prenderà vita la Via del Gusto, un percorso dedicato alle tradizioni gastronomiche italiane e dei principali Paesi in cui opera il Gruppo: Spagna, Germania, Austria, Svizzera e Portogallo.

Il programma prevede inoltre un momento musicale con la partecipazione dei Pooh. Pier Silvio Berlusconi sarà presente alla serata insieme a tutti i collaboratori Mediaset per condividere un appuntamento che unisce memoria, riconoscimento dei risultati raggiunti e fiducia nel percorso di sviluppo futuro del Gruppo

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Mediaset Scelta Titolo Tensostruttura Via Del Gusto Pooh Pier Silvio Berlusconi Gruppo Mfe-Mediaforeurope Tradizioni Gastronomiche Paesi In Cui Opera Il Gruppo

 

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