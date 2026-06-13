Mediaset celebra la memoria di Silvio Berlusconi con speciale televisivo e concerto dei Pooh

Il 13 giugno Mediaset ha trasmesso su Canale 5 un speciale dedicato a Silvio Berlusconi, condotto da Gerry Scotti e arricchito dal discorso di Pier Silvio e da un mini‑concerto dei Pooh, offrendo ai dipendenti e al pubblico una celebrazione della storia aziendale e delle future sfide del gruppo.

Media set ha dedicato un'intera serata alla memoria di Silvio Berlusconi , tre anni dopo la sua scomparsa, con un speciale trasmesso su Canale 5 il 13 giugno 2026.

Il programma, condotto dal veterano Gerry Scotti, ha ricostruito le atmosfere della festa organizzata nel grande campus di Cologno Monzese, dove più di duemila collaboratori e dipendenti del gruppo si sono riuniti per celebrare la figura del loro fondatore. Si è trattato di un evento pensato non solo come un momento di riflessione, ma anche come una vera e propria celebrazione della storia aziendale, dei valori che hanno guidato la crescita di Mediaset e del contributo quotidiano di tutti coloro che operano dietro le quinte.

Il racconto televisivo ha mostrato le immagini più significative della notte, alternando interviste, riprese dei festeggiamenti e momenti di condivisione emotiva, evidenziando il legame tra l'eredità professionale del Cavaliere e le nuove sfide internazionali del gruppo MFE MediaForEurope. Il clou della serata è stato il discorso di Pier Silvio Berlusconi, figlio del fondatore, che ha preso la parola di fronte a una platea di dipendenti, sottolineando l'importanza di mantenere viva la visione di crescita, innovazione e responsabilità sociale che ha caratterizzato la gestione della società.

Pier Silvio ha ricordato gli insegnamenti del padre, invitando tutti a guardare al futuro con fiducia e a continuare a lavorare per un media globale più inclusivo e sostenibile. Dopo il discorso, il palco è stato affidato ai Pooh, leggenda della musica italiana, che hanno offerto un mini‑concerto esclusivo per i presenti.

La band ha interpretato i brani più amati del proprio repertorio, creando un momento di grande emozione collettiva e rafforzando il legame tra l'eredità culturale dell'Italia e il mondo dei media. Per consentire a tutti gli spettatori di assistere alla celebrazione, Mediaset ha previsto una doppia programmazione nella stessa giornata: la prima messa in onda è avvenuta alle ore 15.45, mentre la seconda edizione è stata trasmessa in serata subito dopo la puntata di Ciao Darwin.

Entrambe le trasmissioni hanno raccolto ascolti importanti e hanno suscitato numerosi commenti sui social, dove gli utenti hanno espresso gratitudine per il ricordo al Cavaliere e per la qualità dei contenuti proposti. Il speciale ha rappresentato, dunque, non solo una testimonianza affettiva, ma anche un importante segnale di continuità per il gruppo Mediaset, sottolineando il suo impegno a custodire la memoria storica e a guardare con entusiasmo alle nuove opportunità del panorama mediatico internazionale





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