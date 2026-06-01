Mediaset N.V. vieta l'utilizzo dei contenuti e dei dati personali per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa

La società Mediaset N.V. ha dichiarato di vietare l'utilizzo dei contenuti e dei dati personali trasmessi e/o riprodotti per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. La società ha anche specificato che chi violerà questo divieto potrà essere soggetto a sanzioni e azioni legali.

La società Mediaset N.V. , con sede legale ad Amsterdam, ha dichiarato di vietare l'utilizzo dei contenuti e dei dati personali trasmessi e/o riprodotti per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.

Inoltre, è stato espresso un divieto di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping. Questa decisione è stata presa per proteggere i diritti dei propri utenti e garantire la sicurezza dei dati personali. La società ha anche specificato che i contenuti e i dati personali trasmessi e/o riprodotti sono di proprietà esclusiva di Mediaset N.V. e non possono essere utilizzati senza il consenso esplicito della società stessa.

Questa mossa è stata vista come un passo importante per proteggere la privacy degli utenti e prevenire l'abuso dei dati personali. La società ha inoltre specificato che chi violerà questo divieto potrà essere soggetto a sanzioni e azioni legali. Questa decisione è stata presa dopo un'analisi dei rischi e dei benefici relativi all'utilizzo dei contenuti e dei dati personali per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa.

La società ha concluso che l'utilizzo di questi dati per scopi non autorizzati potrebbe avere gravi conseguenze per la sicurezza dei dati personali e la privacy degli utenti. La società ha anche specificato che i contenuti e i dati personali trasmessi e/o riprodotti sono soggetti a tutela e protezione secondo le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Questa decisione è stata vista come un passo importante per proteggere la sicurezza dei dati personali e la privacy degli utenti. La società ha inoltre specificato che chi violerà questo divieto potrà essere soggetto a sanzioni e azioni legali. La società ha anche specificato che i contenuti e i dati personali trasmessi e/o riprodotti sono di proprietà esclusiva di Mediaset N.V. e non possono essere utilizzati senza il consenso esplicito della società stessa.

Questa mossa è stata vista come un passo importante per proteggere la privacy degli utenti e prevenire l'abuso dei dati personali





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