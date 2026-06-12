Mediaset raggiunge un accordo con i principali fornitori di tecnologia per la produzione di contenuti 5G

La società Mediaset ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i principali fornitori di tecnologia per la produzione di contenuti 5G. La piattaforma sarà in grado di sfruttare le caratteristiche della rete 5G per produrre contenuti in tempo reale e con alta qualità.

La società Mediaset ha annunciato di aver raggiunto un accordo con i principali fornitori di tecnologia per la produzione di contenuti 5G. Secondo quanto riportato, l'accordo prevede la creazione di una piattaforma di produzione di contenuti in grado di sfruttare al meglio le caratteristiche della rete 5G. Questa piattaforma consentirà di produrre contenuti in tempo reale, con una qualità superiore rispetto a quella attuale.

Inoltre, la piattaforma sarà in grado di gestire la produzione di contenuti in modo più efficiente e automatizzato, riducendo i costi e aumentando la produttività. La società Mediaset ha già iniziato a lavorare sulla piattaforma e si aspetta di poterla mettere in produzione entro il 2024. L'accordo è stato raggiunto con i principali fornitori di tecnologia, tra cui Ericsson e Huawei, che forniranno le tecnologie necessarie per la realizzazione della piattaforma.

La piattaforma sarà in grado di sfruttare le caratteristiche della rete 5G, come la bassa latenza e la alta velocità di trasmissione, per produrre contenuti in tempo reale e con alta qualità. La società Mediaset si aspetta di poter aumentare la propria presenza nel mercato dei contenuti 5G grazie a questa piattaforma. L'obiettivo è quello di diventare uno dei principali fornitori di contenuti 5G in Europa e di poter competere con le altre società che operano nel settore.

La società Mediaset ha già iniziato a lavorare sulla piattaforma e si aspetta di poterla mettere in produzione entro il 2024. L'accordo è stato raggiunto con i principali fornitori di tecnologia, tra cui Ericsson e Huawei, che forniranno le tecnologie necessarie per la realizzazione della piattaforma. La piattaforma sarà in grado di sfruttare le caratteristiche della rete 5G, come la bassa latenza e la alta velocità di trasmissione, per produrre contenuti in tempo reale e con alta qualità.

La società Mediaset si aspetta di poter aumentare la propria presenza nel mercato dei contenuti 5G grazie a questa piattaforma. L'obiettivo è quello di diventare uno dei principali fornitori di contenuti 5G in Europa e di poter competere con le altre società che operano nel settore





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