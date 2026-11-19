Il Tribunale civile di Milano ha escluso le prove testimoniali nel processo Mediaset contro Fabrizio Corona. La sentenza sui 160 milioni di euro di risarcimento dipende dalle memorie scritte entro il 14 settembre 2027.

Il Tribunale civile di Milano sta per pronunciarsi nella causa che vede contrapposti il gruppo Mediaset, le famiglie Berlusconi e Fabrizio Corona. La giudice Stefania Novelli ha dichiarato la controversia matura per una decisione, escludendo definitivamente la possibilità di ascoltare nuovi testimoni. Questa scelta procedurale accelera i tempi, poiché il verdetto finale si baserà esclusivamente sulla documentazione scritta e sulle memorie depositate dalle parti coinvolte nel contenzioso.

Esclusione testimonianze e percorso giudiziale

La decisione della giudice Stefania Novelli ha comportato il respingimento di tutte le richieste di prove testimoniali avanzate dalle parti, incluse quelle presentate dalla difesa dell'ex paparazzo Fabrizio Corona. Il Tribunale ha stabilito che non vi saranno ulteriori udienze dedicate all'ascolto di testimoni, poiché gli elementi già acquisiti nel fascicolo sono considerati sufficienti per valutare la fondatezza delle accuse. Questa fase segnala la chiusura della raccolta di prove orali e l'avvio della conclusione della battaglia legale.

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Parti coinvolte e richiesta di 160 milioni

Il contenzioso vede contrapposti Fabrizio Corona e la sua società Atena da un lato, e dall'altro il gruppo Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e i principali volti delle reti televisive. Al centro della disputa ci sono le accuse di una presunta campagna di odio e diffamazione che, secondo i ricorrenti, avrebbe causato gravi danni reputazionali e patrimoniali per un ammontare stimato in 160 milioni di euro. Le parti mirano a stabilire se tali azioni abbiano realmente leso l'immagine e le risorse economiche delle aziende e delle persone coinvolte.

Posizione legale e difesa di Corona

I legali di Mediaset, Andrea Di Porto, Giulia Bongiorno e Salvatore Pino, hanno sostenuto durante la prima udienza del 20 ottobre che Corona agisce deliberatamente al di fuori dei contesti regolamentati. La difesa dell'ex agente fotografico, guidata da Piergiorgio Molinari e assistita da Umberto Ilardo e Laura Bertani, ha contestato la fondatezza di queste affermazioni. I legali della parte ricorrente hanno evidenziato come l'ex fotografo sfruttasse i vuoti normativi dei nuovi mezzi di comunicazione, ignorando le regole etiche e deontologiche, senza che il Tribunale abbia ancora pronunciato un giudizio di merito su queste specifiche accuse.

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Scadenza memorie e prossima sentenza

Con l'esclusione delle testimonianze, il prossimo step procedurale riguarda lo scambio delle memorie conclusive tra le parti in causa. I legali hanno a disposizione un termine che scade il 14 settembre 2027 per presentare ulteriori scritti difensivi o di replica. Questa scadenza è fondamentale per permettere alla Corte di valutare tutti gli argomenti scritti prima di emettere la sentenza finale, che stabilirà se le richieste risarcitorie sono fondate e in quale misura.

Impatto mediatico e conclusione del caso

La chiusura della fase probatoria segna una svolta decisiva nella lunga battaglia giudiziaria tra Mediaset e Corona, avvicinando la data del verdetto finale. La decisione della giudice Stefania Novelli non anticipa l'esito della controversia, ma indica la volontà del Tribunale di basarsi su elementi documentali già consolidati. L'attesa è ora concentrata sull'analisi delle memorie scritte che saranno presentate entro la scadenza stabilita, evento che chiuderà definitivamente il ciclo processuale di questo storico caso mediatico.