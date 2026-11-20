La giudice Stefania Novelli dichiara matura la causa da 160 milioni di euro tra Mediaset e Fabrizio Corona. Niente testimonianze, decisione entro ottobre 2025.

La maxi causa intentata dal gruppo Mediaset e da Pier Silvio e Marina Berlusconi contro Fabrizio Corona per 160 milioni di euro di risarcimento sta per approdare alla fase finale. La giudice del tribunale civile di Milano Stefania Novelli ha infatti disposto che non saranno più necessari ascolti testimoniali.

Decisione sulla maturazione del procedimento

Il giudice Stefania Novelli ha stabilito che la causa è già matura per una sentenza definitiva. Non ci saranno nuove udienze dedicate all'ascolto delle persone chiamate a testimoniare nel processo.

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Il procedimento proseguerà esclusivamente sulla base della documentazione e delle memorie scritte già depositate dalle parti in causa. L'ordinanza emessa dalla magistrata ha dichiarato inammissibili tutte le prove testimoniali richieste, incluse quelle presentate dalla difesa di Fabrizio Corona.

Le richieste di risarcimento da 160 milioni

Il gruppo Mediaset chiede complessivamente 160 milioni di euro di risarcimento per i danni reputazionali e patrimoniali subiti. Tale richiesta è motivata da quella che l'emittente definisce una campagna di odio e diffamazione.

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Il caso specifico fa particolare riferimento alla puntata del 26 gennaio del format Falsissimo, realizzata dall'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona. La querela coinvolge anche volti noti come Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

Posizioni legali e strategie difensive

Le memorie depositate dai legali di Mediaset e dei conduttori ribadiscono con forza le richieste di risarcimento nei confronti dell'imputato. Gli avvocati Andrea Di Porto, Giulia Bongiorno e Salvatore Pino hanno argomentato la posizione del gruppo.

Secondo quanto sostenuto dalla difesa dei querelanti, l'ex paparazzi si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato. Si sfruttano i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione per operare legibus solutus.

La critica legale sostiene che l'azione di Fabrizio Corona sia svincolata da qualsiasi regola etica e deontologica. Questa interpretazione costituisce il fondamento giuridico della richiesta di ingenti danni morali e patrimoniali.

Cronologia e prossimi passi processuali

Il tribunale valuterà attentamente gli atti e i documenti già depositati nel procedimento per giungere alla decisione finale. Le parti in causa hanno ricevuto un termine specifico per eventuali ulteriori presentazioni scritte.

Le parti avranno tempo fino al 14 settembre 2027 per presentare altre memorie scritte alla corte. Successivamente, il procedimento si concentrerà sull'analisi di quanto già prodotto dalle difese durante le fasi precedenti.

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La sentenza è attesa, salvo imprevisti, entro la metà di ottobre del prossimo anno. Si avvicina così il momento della verità per una delle controversie giudiziarie più discusse nel mondo dello spettacolo.

Contesto e dichiarazioni preliminari

Una fase cruciale si è svolta lo scorso 20 ottobre davanti al tribunale di Milano. In quell'occasione, l'ex re dei paparazzi ha dichiarato di prendersi la responsabilità di tutto ciò che ha detto.

Le difese si sono confrontate per circa un'ora davanti alla giudice Stefania Novelli della prima sezione civile. Erano presenti i legali del gruppo, dei vertici e dei conduttori coinvolti da un lato.

Dall'altro lato erano presenti quelli di Corona e della società Atena, rappresentati da Piergiorgio Molinari, Umberto Ilardo e Laura Bertani. La fase istruttoria si è conclusa con questa determinazione processuale.

Ora il percorso è ormai tracciato e manca sempre meno all'attesa sentenza. Per conoscere l'esito della maxi causa bisognerà attendere ancora alcuni mesi. Il mondo dell'intrattenimento osserva con attenzione l'evolversi degli eventi.