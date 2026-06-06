Medici di famiglia: in Italia cresce la tensione sulla proposta di dipendenza dal Ssn, confronto con l'Europa

La proposta di rendere i medici di famiglia dipendenti del Servizio sanitario nazionale incontra l'opposizione dei sindacati e della maggioranza. L'articolo analizza i modelli europei, evidenziando le differenze tra i sistemi di Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Belgio e Paesi Bassi.

Cresce la tensione tra il ministero della Salute , le Regioni e i medici di medicina generale sulla proposta di affiancare al tradizionale rapporto di convenzione anche un rapporto di lavoro dipendente dal Servizio sanitario nazionale per garantire la presenza dei medici nelle case di comunità.

I sindacati dei medici di famiglia sono in stato di agitazione, pronti allo sciopero, mentre i partiti di maggioranza, in particolare Forza Italia e Fratelli d'Italia, bocciano l'idea definendola una soluzione pasticciata e burocratica. La riforma rischia così di finire nei cassetti. Ma come funziona negli altri Paesi europei? Il ricorso alla dipendenza non è una novità e in Europa ci sono già esempi, seppur con modalità più articolate della semplice alternativa convenzione/dipendenza.

In Spagna e Portogallo il medico di medicina generale è dipendente, mentre in Francia, Germania, Belgio e Regno Unito sono presenti forme di dipendenza, ma il medico di base mantiene comunque una caratteristica libero-professionale. Nei Paesi Bassi il medico di famiglia è indipendente dal servizio pubblico, ma dipende dalle assicurazioni.

Il medico di medicina generale italiano conserva quindi una fisionomia particolare: non è un dipendente del Servizio sanitario nazionale, ma un professionista convenzionato puro, scelto dal cittadino e legato a un rapporto fiduciario personale, tratto tipico del modello italiano. In Francia il medico di riferimento è prevalentemente un libero professionista, ma il suo ruolo è più inserito in un percorso di cure coordinato che incide anche sui rimborsi.

In Germania il medico di famiglia si muove in una rete territoriale più aperta e meno centrata sul rapporto personale esclusivo. La differenza più netta è con la Spagna, dove il medico di famiglia è un medico del servizio pubblico, inserito in strutture e team dell'assistenza primaria. Il Regno Unito presenta un modello diverso: il GP è la porta del sistema NHS, ma lavora soprattutto in studi contrattualizzati con il servizio sanitario, non come semplice dipendente statale.

Belgio e Paesi Bassi mantengono una forte impronta libero-professionale, ma nei Paesi Bassi il ruolo di filtro verso il resto del sistema è più strutturato che in Italia. L'Italia quindi non ha né il medico dipendente tipico dei modelli più pubblici, né il gatekeeper forte di altri sistemi europei. Mantiene una figura convenzionata, personale e fiduciaria, più vicina alla tradizione che a una piena integrazione nella macchina sanitaria pubblica.

L'Assurance Maladie distingue tra esercizio liberale, salariato o misto, ma per la medicina di base la forma prevalente resta quella liberale. Il monitoraggio dell'European Observatory segnala che la gran parte dei medici di cure primarie è autonoma e storicamente pagata a prestazione, anche se con quote crescenti di forfait e incentivi. In Germania l'assistenza territoriale è centrata sui medici convenzionati per l'assistenza ambulatoriale, ma il sistema ammette anche medici in MVZ.

Il modello tedesco resta prevalentemente libero-professionale, ma meno puro di un tempo. In Spagna, invece, i medici di famiglia dell'assistenza primaria lavorano in larga misura come personale salariato dei servizi sanitari delle Comunità autonome. Il riepilogo 2024 dell'European Observatory parla esplicitamente di salary per i medici spagnoli, con una componente capitaria e una piccola parte legata alla performance.

Il Regno Unito viene spesso percepito come il modello più pubblico, ma nella medicina generale il pilastro storico sono le GP practices indipendenti che lavorano a contratto con il NHS, non una rete di medici dipendenti statali. Questa distinzione rende il modello britannico più vicino ai sistemi convenzionati dell'Europa continentale che al modello spagnolo.

Nei grandi Paesi europei comparabili all'Italia, dove il medico di famiglia è dipendente, non lavora da solo nello studio ma dentro strutture territoriali organizzate, con infermieri e altri professionisti. Il modello più netto è quello spagnolo; nei Paesi nordici è simile. In Francia e Germania il modello tradizionale resta in larga parte libero-professionale.

Dove il medico di famiglia è dipendente, lavora in una Casa della salute evoluta, centro territoriale pubblico o accreditato, con équipe multiprofessionale e bacino di popolazione assegnato, non come singolo professionista isolato





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