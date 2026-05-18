Medici e infermieri presi a pugni da un paziente all'Ospedale Sant'Andrea

Un paziente del reparto psichiatrico, noto per racchette e violenze, ha scagliato spade contro quattro operatori sanitari. Un medico ha riportato la rottura del labbro. Il paziente è stato allontanato da un'altra struttura per violenze contro operatori e poco dopo è tornato in cura. Il sindacato ritiene che la comunicazione non funzioni e chiede interventi di maggiore sicurezza.

Panico al Sant'Andrea, medici e infermieri presi a pugni in faccia da un paziente: feriti in quattro L'uomo nei giorni scorsi era stato allontanato da una clinica per aver aggredito un'operatrice sanitariaquando, ieri mattina, 4 operatori sanitari sono stati aggrediti.

Un paziente del reparto psichiatrico, già noto per una lunga scia di violenze, si è scagliato contro l’équipe di turno. Una dottoressa, responsabile del settore, è stata raggiunta da uno schiaffo, due infermieri sono stati presi a pugni, ma quello che ha avuto la peggio è stato un medico: colpito al volto più volte ha riportato la rottura del labbro.

Il paziente era stato dimesso e trasferito in un'altra clinica alcuni giorni fa, ma anche da questa struttura era stato allontanato per aver attaccato un operatore sanitario ed era da poco tornato in cura al Sant’Andrea. A denunciare i fatti è stato il sindacato Confintesa Sanità, secondo il quale l'escalation avrebbe potuto essere arginata.

«Gli orologi dotati di pulsante antiaggressione in dotazione al personale non hanno funzionato - ha spiegato la segretaria di Confintesa Sanità Roma, Sandra Di Blasio - La giustificazione addotta dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione, secondo cui la collocazione del reparto al terzo piano seminterrato causerebbe problemi di connessione, è una scusa intollerabile che mette a repentaglio la vita dei lavoratori». Il sindacato dunque ha chiesto ai vertici dell'azienda ospedaliera «un intervento immediato di messa in sicurezza del reparto» e «una sistemazione adeguata per il paziente





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Medici E Infermieri Presi A Pugni Da Un Pazien Un Paziente Del Reparto Psichiatrico Noto Per Racchette E Violenze Nei Giorni Scorsi Era Stato Allontanato Da Una

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