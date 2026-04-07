Medico indagato per maltrattamento di animali torna al lavoro: scoppia la polemica

Un medico anestesista indagato per l'uccisione e la tortura di gatti è tornato a lavorare all'ospedale Perrino di Brindisi, scatenando un'ondata di indignazione. Il manager dell'azienda ospedaliera ha chiesto il riposo forzato dello specialista. Le indagini rivelano dettagli raccapriccianti.

Cristian Luca Ghezzani, indagato per l'uccisione di tre gatti e per aver torturato altri cinque, è tornato al lavoro presso l'ospedale Perrino di Brindisi . Il rientro del medico anestesista cinquantenne, tuttavia, ha generato una diffusa ondata di indignazione sia all'interno che all'esterno della struttura sanitaria.

Il manager dell'azienda ospedaliera, Maurizio De Nuccio, ha immediatamente invitato il direttore del reparto, Massimo Calò, a disporre il riposo forzato dello specialista, segno della gravità della situazione e della necessità di tutelare l'immagine e la serenità dell'ambiente ospedaliero. Le indagini in corso, avviate a seguito delle denunce e delle segnalazioni, hanno portato alla luce dettagli raccapriccianti, documentati attraverso video che sembrano testimoniare le atrocità compiute dal dottore nei confronti dei felini. Le accuse, che riguardano molteplici episodi di uccisione e tentativi di uccisione di animali, si riferiscono a un arco temporale che va dal 2023 al 2025. L'inchiesta, ancora in fase di sviluppo, sta raccogliendo prove e testimonianze per fare luce completa su quanto accaduto e accertare le responsabilità del medico. L'attenzione mediatica e l'indignazione pubblica sollevate dal caso mettono in evidenza la sensibilità dell'opinione pubblica verso il maltrattamento degli animali e la necessità di una risposta ferma da parte delle istituzioni competenti. La vicenda ha scatenato un dibattito acceso sulla deontologia professionale e sui limiti dell'esercizio della professione medica, specialmente in relazione a comportamenti che appaiono in totale contrasto con i valori etici e morali. La comunità locale e le associazioni animaliste stanno seguendo con attenzione gli sviluppi dell'indagine, chiedendo chiarezza e giustizia per le vittime. \Ulteriori dettagli, riportati da fonti giornalistiche, rivelano particolari ancora più inquietanti. Secondo indiscrezioni pubblicate dal Corriere della Sera, una volontaria di un gattile nel Brindisino avrebbe fornito una testimonianza shockante agli inquirenti. La donna avrebbe descritto l'utilizzo da parte di Ghezzani di strumenti crudeli per infliggere sofferenze indicibili ai gatti. Tra questi, un martello a rampone sarebbe stato utilizzato per tranciare code e zampe, o addirittura per perforare i crani degli animali. L'uso di colla sugli occhi rappresenterebbe un altro episodio di particolare efferatezza. Questi dettagli agghiaccianti, se confermati dalle indagini, renderebbero ancora più grave la posizione del medico e alimenterebbero ulteriormente l'indignazione generale. La testimonianza della volontaria, unita alle prove video già acquisite, contribuisce a delineare un quadro di estrema crudeltà e di totale disprezzo per la vita degli animali. L'attenzione si concentra ora sull'esatta ricostruzione dei fatti e sulla definizione delle accuse precise che verranno formulate nei confronti di Ghezzani. Le autorità competenti sono chiamate a garantire che le indagini procedano in modo rapido e approfondito, al fine di accertare tutte le responsabilità e di assicurare che vengano prese le misure necessarie per prevenire il ripetersi di simili episodi. La vicenda ha sollevato un'ondata di sdegno sui social media e in vari forum di discussione, dove gli utenti hanno espresso la loro condanna per l'operato del medico e hanno chiesto che venga fatta giustizia per le vittime. \La situazione all'interno dell'ospedale è diventata particolarmente tesa a causa di diversi fattori. Il ritorno al lavoro dell'anestesista, che avrebbe potuto beneficiare di prestazioni aggiuntive pagate dalla Asl, ha generato un forte malcontento tra il personale sanitario. Il fatto che Ghezzani, nonostante le accuse e il suo considerevole monte ferie non godute, potesse accedere a compensi extra, ha provocato sconcerto e rabbia. Non si esclude che la Asl possa avviare a breve un procedimento disciplinare nei confronti del medico. Questo rappresenta un ulteriore passo verso l'accertamento delle responsabilità e la tutela della reputazione dell'ospedale. La direzione sanitaria è sotto pressione per agire con tempestività e decisione, al fine di ristabilire la fiducia del personale e della comunità. La decisione di De Nuccio di chiedere il riposo forzato di Ghezzani è stata interpretata come un segnale di fermezza e di volontà di affrontare la situazione con la dovuta serietà. L'attenzione si concentra ora sulle prossime mosse delle autorità competenti e sull'evoluzione delle indagini, con l'aspettativa che vengano prese misure efficaci per garantire la sicurezza e il benessere degli animali e per preservare l'integrità del sistema sanitario





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