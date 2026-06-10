Medico palestinese Abu Safiya appare in视频 alla Corte Suprema israeliana

Il medico palestinese Hussam Abu Safiya, catturato a Gaza nel 2024 e detenuto senza accuse da oltre 500 giorni, è comparso in video all'udienza della Corte Suprema di Gerusalemme. L'uomo appare dimagrito e presenta segni di malnutrizione e abusi, sollevando interrogativi sul trattamento riservato ai prigionieri palestinesi.

Il medico palestinese Hussam Abu Safiya , catturato dall'esercito israeliano a Gaza alla fine del 2024 e attualmente in detenzione, è apparso in collegamento video all'udienza della Corte Suprema di Gerusalemme mercoledì 10 giugno 2026.

L'udienza riguardava un appello presentato dal suo avvocato, Nasser Odeh, per contestare la legalità della detenzione. Abu Safiya è apparso visibilmente dimagrito rispetto al momento della cattura, con un volto e un addome più magri, confermando le preoccupazioni espresse in precedenza dalla sua famiglia e da gruppi per i diritti umani.

Suo fratello Muafaq aveva dichiarato ad aprile che la famiglia aveva appreso dal legale che Abu Safiya aveva perso 40 chilogrammi in prigione e aveva riportato quattro fratture alle costole e altri problemi di salute. Un gruppo israeliano per i diritti, Physicians for Human Rights Israel (PHRI), ha affermato che Abu Safiya è tra i medici gazani detenuti a cui viene negato cibo adeguato. Secondo il PHRI, Abu Safiya è trattenuto senza accuse da oltre 500 giorni.

La sua comparsa davanti alla Corte, seppur in video, rappresenta la prima volta che viene mostrato pubblicamente da febbraio 2025. Abu Safiya è stato catturato dall'esercito israeliano presso l'ospedale Kamal Adwan a Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Le autorità militari lo accusano di essere un membro del gruppo militante palestinese Hamas, ma non hanno fornito prove verificabili a sostegno di questa accusa.

Durante l'udienza, Abu Safiya è apparso in manette e con indosso una maglietta bianca e pantaloni della tuta grigi, abbigliamento tipico dei prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane. Il suo avvocato Odeh ha riferito ai giornalisti dopo l'udienza che il suo assistito è stato tenuto in isolamento e che le sue mani mostrano segni di una malattia della pelle, diffusa tra i detenuti palestinesi.

Odeh ha anche affermato che Abu Safiya soffre di forti dolori al collo e alla schiena a causa di un'aggressione subita durante la detenzione e che necessita di farmaci per una malattia cronica. Inoltre, gli sono stati confiscati gli occhiali, causandogli problemi di vista. Il servizio penitenziario israeliano non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento sul trattamento di Abu Safiya.

Abu Safiya è uno dei 14 medici palestinesi catturati a Gaza dall'esercito e detenuti da oltre un anno senza accuse. Il PHRI ha chiesto il loro rilascio ad aprile, denunciando la mancanza di cure mediche adeguate, la riduzione del cibo e gli abusi fisici. Israele ha sempre respinto le accuse di maltrattamento dei detenuti.

Questi 14 medici fanno parte di un gruppo molto più ampio di circa 400 operatori sanitari palestinesi detenuti da Israele durante l'offensiva in corso nella striscia di Gaza, iniziata in risposta all'attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 nel sud di Israele. La Corte Suprema dovrebbe annunciare la sua decisione sull'appello di Abu Safiya nel corso della stessa giornata di mercoledì





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