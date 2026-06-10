Medico radiato per violenze sessuali su minorenne

Un medico di 44 anni è stato radiato dall'Ordine dei Medici di Ferrara dopo essere stato condannato per violenze sessuali nei confronti di una minorenne. L'uomo, che aveva adescato la tredicenne su piattaforma Roblox, era stato arrestato insieme ad altri tre imputati a dicembre 2024. Ora, in seguito alla condanna, dovrà scontare una pena di 5 anni con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata.

Un medico di 44 anni è stato radiato dall'Ordine dei Medici di Ferrara dopo essere stato condannato per violenze sessuali nei confronti di una minorenne.

L'uomo, che aveva adescato la tredicenne su piattaforma Roblox, era stato arrestato insieme ad altri tre imputati a dicembre 2024. Ora, in seguito alla condanna, dovrà scontare una pena di 5 anni con l'accusa di violenza sessuale pluriaggravata.

Inoltre, dovrà pagare alla famiglia una provvisionale complessiva di 42mila euro. L'Ordine dei Medici di Ferrara aveva giudicato il comportamento del medico 'incompatibili con i principi etici e deontologici della professione medica'. Il presidente dell'Ordine dei medici di Ferrara, Bruno di Lascio, ha espresso solidarietà alla famiglia della ragazzina e ha dichiarato che 'sono stati traditi i valori della professione medica'.

La condotta del medico è stata definita 'incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo e ledono profondamente l'immagine di una categoria composta quotidianamente da professionisti che operano con serietà, competenza e senso di responsabilità'. La famiglia della ragazzina ha sporto denuncia a settembre 2024, quando i genitori hanno scoperto che la figlia stava ricevendo messaggi minacciosi da parte del medico e dei suoi complici.

I quattro imputati sono stati condannati a diverse pene, tra cui un ventiseienne di Rignano Flaminio e un trentatreenne di Napoli, entrambi a otto e nove anni rispettivamente. La polizia ha scoperto che i quattro imputati avevano adescato la tredicenne su piattaforma Roblox, costringendola a compiere atti sessuali tramite chat e giochi virtuali. La vittima ha subito anche minacce di morte e ha ricevuto video intimi da parte dei quattro imputati.

La famiglia della ragazzina ha ricevuto una provvisionale di 42mila euro e i quattro imputati dovranno scontare una pena di 5 anni ciascuno. La condanna è stata emessa il 6 marzo 2026 e il medico è stato radiato dall'Ordine dei Medici di Ferrara il 6 maggio 2026. La famiglia della ragazzina ha espresso gratitudine per la condanna e ha dichiarato di essere soddisfatti della pena inflitta ai quattro imputati





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