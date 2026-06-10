Medico Usa dimesso da ospedale Praga dopo quarantena Ebola, focus su misure anti-contagio per Mondiali

Un medico statunitense isolato per tre settimane in Repubblica Ceca dopo contatto con Ebola è stato dimesso; parallelamente Usa spingono per restrizioni di viaggio in Africa centrale in vista dei Mondiali di calcio.

Il 10 giugno 2026, l'ospedale Bulovka di Praga ha comunicato che un medico statunitense , identificato come Patrick LaRochelle, precedentemente trasferito dall' Uganda in Repubblica Ceca per precauzione dopo un contatto con un paziente affetto da Ebola , è stato dimesso e sta facendo ritorno negli Stati Uniti.

La misura precauzionale era stata adottata a seguito di una richiesta delle autorità americane, che hanno scelto la Repubblica Ceca per la sua consolidata esperienza nella gestione delle malattie infettive. Il dottor LaRochelle era stato posto in isolamento presso la struttura ospedaliera praghese dal 21 maggio, terminando il periodo di quarantena dopo il completamento del ciclo di incubazione del virus Ebola, senza aver sviluppato sintomi.

Parallelamente, le autorità sanitarie globali sono impegnate nel contenere un'epidemia di Ebola nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, con casi segnalati anche in Uganda. L'amministrazione del presidente Donald Trump ha invitato i paesi europei ad adottare restrizioni di viaggio per le persone provenienti dalle aree africane colpite dall'epidemia, nel tentativo di prevenire una potenziale diffusione del virus in occasione della Coppa del Mondo di calcio, evento che catalizzerà flussi internazionali di tifosi.

La vicenda del medico americano sottolinea la delicatezza delle procedure di biosicurezza e la necessità di coordinamento internazionale nella gestione delle emergenze sanitarie globali, specialmente in contesti di grande affluenza di persone come i mega eventi sportivi. La decisione ceca di accogliere il paziente, seppur a titolo precauzionale, riflette il ruolo strategico del paese nell'ambito della ricerca e trattamento delle infezioni ad alto rischio, mentre le raccomandazioni statunitensi sulle restrizioni di viaggio riaprono il dibattito sull'equilibrio tra misure di sicurezza sanitaria e libertà di movimento, un tema particolarmente sensibile in periodi di allarme epidemico





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