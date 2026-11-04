Medie imprese Lazio: fatturato 3,2 miliardi e export raddoppiato

Analisi Unindustria e Mediobanca sulle 76 società manifatturiere del Lazio. Dati su occupazione, export e settori in crescita per le PMI nel 2026.

Le medie imprese industriali nel Lazio hanno registrato un giro d'affari complessivo di 3,2 miliardi di euro, sostenute da un settore che conta circa 76 società di capitali manifatturiere con una forza lavoro di 8.900 dipendenti. Questo quadro emerge da uno studio congiunto di Unindustria e Mediobanca, che evidenzia una crescita strutturale significativa per il tessuto produttivo regionale. I dati confermano un'espansione solida del fatturato e un raddoppio delle esportazioni negli ultimi quindici anni, delineando un percorso di maturazione economica chiaro e misurabile.

Dati economici e crescita demografica aziendale

Le 76 società considerate nello studio rientrano nella definizione standard di medie dimensioni, ovvero imprese con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 499 e un fatturato annuo che varia da 19 a 415 milioni di euro. La performance economica di queste realtà industriali ha raggiunto livelli notevoli, posizionando il Lazio come un hub produttivo rilevante nel contesto nazionale. L'incremento del fatturato è stato del 119% rispetto al 1996, mentre il numero di addetti è cresciuto del 36,8%, segnalando un consolidamento dell'occupazione qualificata.

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Boom delle esportazioni e settori trainanti

Il dato più marcato riguarda la proiezione internazionale, con le esportazioni delle medie imprese del Lazio che sono aumentate del 266% dal 1996, superando nettamente la media nazionale che si ferma al 6,2%. Le vendite estere totalizzano oltre 1,1 miliardi di euro, un volume che supera l'andamento medio del paese in tre settori specifici. Questa capacità di attrarre mercati internazionali dimostra la competitività delle aziende laziali, che rappresentano il 2,1% del totale delle medie imprese industriali italiane.

Crescita differenziata tra le province laziali

La dinamica di sviluppo non è uniforme su tutto il territorio, ma mostra tassi di variazione distinti nelle diverse province. A Latina la crescita passa dallo 0,93% all'1,67%, con un incremento dello 0,74%, mentre a Frosinone si registra un salto dallo 0,72% all'1,56%, pari a un aumento dello 0,84%. Roma mantiene la primazia in termini assoluti di transazioni, ma la sua crescita è più contenuta, passando dal 1,82% al 2,06% nel periodo analizzato. Questa frammentazione evidenzia le diverse velocità di adattamento ai mercati globali tra i poli industriali.

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Margini di miglioramento e strategie future

Nonostante i successi, esiste ancora uno spazio di crescita sul fronte internazionale, poiché la quota di export sulle medie imprese laziali è inferiore alla media nazionale del 41,5%. Per colmare questo divario, Giuseppe Biazzo, presidente di Unindustria, ha sottolineato la necessità di definire obiettivi di medio e lungo termine, poiché gli investimenti richiedono tempi lunghi. Biazzo ha inoltre insistito sulla necessità di fare sistema per attrarre nuovi capitali e consolidare la posizione competitiva.

Vision industriale e politiche di filiera

Alessandro Fontana, direttore del Centro studi Confindustria, ha aggiunto che è indispensabile ragionare in termini di politiche industriali di filiera. Fontana ha suggerito l'adozione di forme di agevolazione mirate per sostenere le aziende nel loro percorso di internazionalizzazione. L'obiettivo è sfruttare il potenziale residuo del mercato estero, dato che le medie imprese laziali rappresentano solo una frazione del totale nazionale, lasciando aperta la possibilità di conquistare ulteriori fette di mercato.