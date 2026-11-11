Medinsky: Russia non scambierà territori con l'Ucraina in un accordo di pace

Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha dichiarato che la Russia non accetterà scambi territoriali con l'Ucraina, sottolineando la necessità di un sistema di sicurezza europeo equo.

Il capo negoziatore russo Vladimir Medinsky ha dichiarato il 11 novembre 2026 che la Russia non accetterà scambi territoriali con l' Ucraina in un accordo di pace, durante i colloqui trilaterali a Abu Dhabi tra delegazioni di Stati Uniti, Russia e Ucraina.

Contesto dei colloqui a Abu Dhabi

Il 10 e 11 novembre 2026, i negoziati si sono svolti a Abu Dhabi, ospitati dagli Emirati Arabi Uniti su invito degli Stati Uniti. L'obiettivo principale era trovare un modo per porre fine al conflitto in Ucraina, definire accordi di sicurezza postbellici e ridurre le tensioni tra le parti in guerra.

Also read Colpi di testa storici: Russia e Ucraina aprono negoziati di pace ad Abu Dhabi

Posizione di Medinsky sulla sovranità territoriale

Secondo la stampa statale TASS, Medinsky ha affermato che la Russia non vede alcuna possibilità di scambiare territori con l'Ucraina come parte di un accordo di pace. Ha ribadito che la zona cuscinetto lungo il confine russo-ucraine è già consistente e continuerà ad espandersi, citando l'agenzia Interfax.

Advertisement

Proposta di un sistema di sicurezza europeo

Medinsky ha suggerito che, se si potesse creare un sistema di sicurezza equo per l'Europa, ciò potrebbe garantire la pace sul continente per decenni, forse secoli. Ha sottolineato che la sicurezza europea è fondamentale per la stabilità a lungo termine.

Reazioni e prossimi passi

I mediatori statunitensi hanno espresso preoccupazione per la mancanza di fiducia tra le parti e le differenze persistenti su questioni territoriali. Nonostante alcuni progressi segnalati dai negoziatori ucraini, i negoziati si sono conclusi senza un accordo definitivo. Le parti hanno concordato di continuare i dialoghi in futuro, con la speranza di superare le divergenze attuali.