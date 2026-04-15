Medio Oriente: Blocco di Hormuz inefficace, negoziati in corso e tensioni crescenti

Il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz non riesce a fermare il traffico marittimo. Negoziati separati tra Israele e Libano, e possibili colloqui tra USA e Iran. Preoccupazioni per la libertà di stampa nella regione.

Un iraniano di fronte a un cartello propagandistico del regime sullo stretto di Hormuz, 13 aprile 2026. La situazione in Medio Oriente continua a essere estremamente tesa, con il quarantaseiesimo giorno di guerra che ha portato a nuovi sviluppi e complicazioni. Il blocco statunitense dello Stretto di Hormuz, iniziato oggi, sembra non aver avuto l'impatto desiderato, con diverse imbarcazioni che hanno continuato a transitare, sfidando le restrizioni. Nel frattempo, i negoziati tra le diverse parti coinvolte proseguono su binari separati, con gli Stati Uniti che mediano tra Israele e Libano , e con possibili nuovi incontri tra Stati Uniti e Iran all'orizzonte. L'incertezza sulla direzione futura degli eventi resta alta, alimentando preoccupazioni e attese per i prossimi sviluppi.

Il primo giorno del blocco statunitense dello Stretto di Hormuz non ha sortito gli effetti sperati. Nonostante le dichiarazioni ufficiali delle forze armate statunitensi, che affermano di non aver rilevato navi iraniane transitanti, le società di tracciamento navale riportano il passaggio di diverse imbarcazioni provenienti da porti iraniani o che trasportavano merci sanzionate. Tra queste, la petroliera Rich Starry, gestita da una società cinese e sanzionata dagli Stati Uniti, la Christianna, partita senza carico da un porto iraniano, e la Elpis, anch'essa precedentemente sanzionata. Il numero di navi transitanti è diminuito rispetto alla situazione pre-blocco, ma il fatto che il blocco non sia stato completamente efficace solleva interrogativi sulla sua reale portata e sul suo impatto sulle dinamiche commerciali e geopolitiche della regione. La situazione è ulteriormente complicata dalla separazione dei percorsi negoziali, con gli Stati Uniti che insistono sulla distinzione tra i colloqui per il cessate il fuoco in Libano e quelli con l'Iran, una posizione che potrebbe influenzare l'esito dei negoziati.

Sul fronte diplomatico, si sono verificati alcuni progressi, ma anche ostacoli significativi. Il primo incontro tra Israele e Libano, mediato dagli Stati Uniti, non ha portato a un accordo, ma ha aperto la porta a ulteriori discussioni. Gli Stati Uniti continuano a separare i negoziati sul cessate il fuoco tra Israele e Libano da quelli con l'Iran, una posizione che potrebbe complicare la situazione. Israele esprime la volontà di collaborare con il governo libanese per garantire la sicurezza e il disarmo di Hezbollah, mentre il Libano chiede il rispetto del cessate il fuoco del 2024 e della sua sovranità. La possibilità di un nuovo incontro tra Stati Uniti e Iran a Islamabad è un segnale incoraggiante, ma la posizione divergente sul cessate il fuoco potrebbe rappresentare un ostacolo significativo. Nel frattempo, la situazione della libertà di stampa nella regione continua a destare preoccupazione, con crescenti restrizioni e arresti nelle monarchie del Golfo. Il presidente della Repubblica Italiana, in un discorso al Quirinale, ha difeso Papa Leone XIV e criticato il presidente statunitense Donald Trump, sottolineando l'importanza dell'umiltà e del riconoscimento dei meriti.





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