Medio Oriente, Difesa Europea e Innovazione Sanitaria: I Temi Chiave del Dibattito

Il Presidente della Repubblica discute della situazione in Medio Oriente, della difesa comune europea e dell'innovazione sanitaria, con particolare attenzione al ruolo dell'Hta e del Pnrr.

Il presidente della Repubblica ha discusso ampiamente della situazione geopolitica in Medio Oriente , con particolare attenzione al Libano . Il Libano , un paese indipendente attualmente provato da devastanti bombardamenti, è stato al centro dei colloqui con il presidente della Repubblica Ceca. Durante gli incontri, è stata evidenziata la necessità di sostenere la stabilità e la sovranità del Libano in un contesto regionale sempre più complesso e instabile.

Il presidente ha sottolineato l'importanza di affrontare le sfide umanitarie e di garantire la protezione dei civili colpiti dalla violenza, ribadendo l'impegno dell'Italia e della comunità internazionale a supportare il Libano nel suo cammino verso la pace e la ricostruzione. Il dibattito ha anche toccato il tema della cooperazione internazionale e della ricerca di soluzioni diplomatiche per risolvere i conflitti in corso nella regione, promuovendo il dialogo e la comprensione reciproca tra le diverse fazioni. In questo contesto delicato, si è discusso approfonditamente del ruolo delle istituzioni internazionali e della necessità di rafforzare gli strumenti di mediazione e di prevenzione dei conflitti, al fine di evitare l'escalation della violenza e di tutelare i diritti umani fondamentali.\Il presidente della Repubblica ha poi affrontato il tema della difesa comune europea, un progetto che “si sta costruendo in queste settimane”. Ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, evidenziando la necessità di una maggiore integrazione e cooperazione tra i paesi membri dell'Unione Europea nel settore della sicurezza e della difesa. Ha rimarcato che è fondamentale affrontare le sfide alla sicurezza in modo coordinato e unito, al fine di garantire la stabilità e la protezione dei cittadini europei. Il presidente ha ricordato che la difesa comune europea non è solo una questione di risorse e di capacità militari, ma anche di valori e di identità condivisi. Ha sottolineato la necessità di rafforzare il dialogo e la cooperazione tra i paesi membri, al fine di creare una visione comune sulla sicurezza e di sviluppare una strategia condivisa per affrontare le minacce emergenti. Inoltre, si è discusso del ruolo della NATO, minato negli ultimi mesi da Donald Trump. Il presidente ha ricordato le origini dell'Alleanza Atlantica, nata per contenere l'Unione Sovietica, e ha sottolineato come il mondo sia diventato multipolare, con l'emergere di nuovi attori e sfide.\In un altro contesto, l'Health technology assessment (Hta) è stato definito come un elemento chiave per l'innovazione in sanità. Marco Marchetti, direttore Uoc Hta di Agenas, durante l'incontro 'Dialoghi sull’Innovazione Accessibile – Innovaction', ha sottolineato come l'Hta non si limiti a valutare le tecnologie sanitarie, ma ne guidi lo sviluppo, assicurando benefici concreti per i pazienti. Un approccio che, secondo Marchetti, aumenta la sicurezza e la certezza che l'accesso alla tecnologia sarà facilitato. L'incontro ha evidenziato come le risorse per la sanità pubblica siano limitate e i bisogni sanitari in crescita, rendendo fondamentale fare scelte precise e pianificare l'ingresso di innovazioni nei percorsi clinici. Marchetti ha inoltre sottolineato la necessità di affrontare il problema della mancanza di tariffe di rimborso ad hoc per i dispositivi medici innovativi in Italia, proponendo di ripensare il sistema per favorire l'innovazione tecnologica. Infine, il Pnrr è stato definito una grande opportunità per rafforzare la medicina del territorio e avvicinare i servizi ai cittadini, con un focus sulla digitalizzazione e la telemedicina. Il ministro della Salute ha evidenziato l'importanza del Fascicolo sanitario elettronico per la condivisione dei dati e la prevenzione





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