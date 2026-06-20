Medio Oriente: Diplomazia in stallo tra Iran, Israele e Stati Uniti

Nonostante il memorandum tra Iran e USA, gli attacchi israeliani in Libano e le incertezze sul rispetto degli accordi minano la stabilità regionale. La Turchia spinge per la pace e gli Usa studiano uno sblocco di fondi umanitari per l'Iran.

Il conflitto tra Iran e Israele , con il suo riflesso regionale attraverso Hezbollah in Libano , rimane al centro dell'attenzione internazionale. Nonostante la firma di un memorandum d'intesa tra Teheran e Washington il 18 giugno, che prevede la fine del conflitto militare iniziato il 28 febbraio e stabilisce tempi precisi per la rimozione del blocco navale statunitense e il ripristino della libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, la situazione sul terreno rimane estremamente volatile.

Il memorandum impegna l'Iran a non dotarsi di armi nucleari, con la questione nucleare da definire in un accordo separato, e fissa un orizzonte di 60 giorni per negoziati definitivi. Tuttavia, la dinamica regionale, in particolare il coinvolgimento di Israele e del suo alleato Hezbollah, rischia di compromettere il fragile percorso diplomatico.

La Turchia, attraverso il presidente Erdogan, ha annunciato un intenso lavoro diplomatico volto a garantire una pace duratura tra Iran e Stati Uniti e a tutelare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz, ribadendo l'importanza strategica di questa via per l'economia globale. Parallelamente, il viceministro degli Esteri iraniano Khatibzadeh ha dichiarato che Teheran è pronta a proseguire passo dopo passo il dialogo con Washington, a condizione che la parte statunitense dimostri la stessa serietà e garantisca il rispetto da parte di Israele dei termini del memorandum.

Egli ha sottolineato che il "proseguimento della guerra" da parte di Israele avrebbe "gravi e immediate conseguenze", denunciando gli attacchi israeliani contro il Libano e affermando che l'Iran cerca la pace su tutti i fronti, inclusa Gaza. L'incertezza sulle responsabilità dell'ultimo round di violenze in Libano - se sia iniziato da Hezbollah o dall'esercito israeliano - rende difficile decifrare se si tratti di un incidente o di un tentativo deliberato di sabotare l'intesa.

Se gli israeliani avessero colpito per primi, sarebbe la prova che il premier Netanyahu non vuole l'accordo, usando la guerra come palcoscenico per la campagna elettorale imminente. Se invece l'attacco provenisse da Hezbollah, la milizia più fedele all'Iran, l'ordine verrebbe da Teheran, probabilmente da quelle frange del regime ostili a un compromesso con gli USA.

Sul fronte umanitario, gli Stati Uniti, in collaborazione con il Qatar, stanno elaborando un piano per sbloccare 6 miliardi di dollari di beni iraniani congelati, destinandoli a spese umanitarie come cibo e medicine. Questo meccanismo, secondo il Wall Street Journal, potrebbe servire da base per future concessioni sugli asset iraniani, anche se l'Iran non avrebbe ancora dato il proprio assenso.

Nel frattempo, il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi è atteso a Teheran per colloqui con funzionari iraniani, probabilmente per seguire da vicino l'evoluzione dei negoziati tra Iran e USA, come riportato dall'agenzia Irna. Nonostante l'annuncio di un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, raid israeliani nel sud del Libano hanno causato la morte di cinque persone, secondo l'agenzia nazionale di notizie libanese Nna, colpendo località come Arab Salim, Deir Zahrani e Dweir.

Questi episodi testimoniano la persistente instabilità nella regione e la fragilità di qualsiasi intesa, mentre la popolazione civile, come l'anziana Khadija Amara nella sua casa distrutta a Qlaileh, paga il prezzo più alto





sole24ore / 🏆 1. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Israele Hezbollah Libano Stati Uniti Diplomazia Memorandum Stretto Di Hormuz Qatar Pakistan

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Trump firma l'accordo per porre fine alla guerra in Medio OrienteLa decisione al termine del G7 durante una cena alla Reggia di Versailles (ANSA)

Read more »

Meloni al Consiglio Ue, Ucraina colpisce raffineria Mosca, Trump su accordo Iran e Medio OrienteLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Consiglio Ue di Bruxelles, dove ha incontrato i leader europei. In Ucraina, l'esercito ha colpito per la seconda volta in una settimana la raffineria di Mosca. Negli Stati Uniti, Donald Trump ha parlato di un possibile accordo con l'Iran e di un grande accordo di pace in Medio Oriente. In Italia, presidio contro il Ddl caccia con lOn. Bonelli, e dichiarazioni di Crosetto sulla Nato. Altri temi: il funerale del cardinale Ruini, il Rally di Roma 2026 e la maturità di Pupo.

Read more »

Medio Oriente: l'ira di Teheran su Israele, salta l'inizio dei negoziati a LucernaIl rinvio dopo i nuovi raid sul Libano. Occhi su Hormuz, per ora la riapertura regge (ANSA)

Read more »

Il Segretario di Stato USA Marco Rubio in viaggio in Medio Oriente: vertice GCC in BahrainIl Segretario di Stato americano Marco Rubio visiterà Kuwait, Emirati Arabi Uniti e Bahrain la prossima settimana, dove terrà un summit con i ministri degli esteri del Consiglio di Cooperazione del Golfo. La notizia, riportata da Axios, indica un rinnovato impegno diplomatico statunitense nella regione strategica del Golfo.

Read more »