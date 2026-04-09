Medio Oriente: Escalation militare e negoziati in bilico tra Israele, Libano e Iran

La situazione in Medio Oriente rimane instabile, con l'intensificarsi dei raid israeliani in Libano, le minacce di Hezbollah e le manovre diplomatiche per cercare un accordo con l'Iran. I negoziati diretti tra Israele e Libano sono imminenti, mentre gli Stati Uniti si adoperano per mediare tra le parti. Trump si dichiara ottimista su un accordo con l'Iran, ma la tensione resta alta. L'Italia si impegna per la stabilità del Libano. La situazione rimane delicata e soggetta a rapidi cambiamenti.

Punti chiave: I raid israeliani sul Libano continuano, con il premier Netanyahu che promette di colpire Hezbollah 'ovunque sia necessario'. Il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf avverte che la risposta sarà forte se gli attacchi continuano, sottolineando che Beirut è parte integrante degli accordi di cessate il fuoco. La tregua appare fragile in vista degli incontri tra mediatori Usa e iraniani a Islamabad.

Mohammad Eslami, responsabile del programma nucleare iraniano, afferma che l'arricchimento dell'uranio continuerà. Trump scrive su Truth che le forze armate americane rimarranno schierate vicino all'Iran fino a un accordo, avvertendo che altrimenti ci saranno scontri intensi. Lo Stretto di Hormuz è quasi chiuso, con poche navi che riescono ad attraversarlo. Hezbollah ha lanciato razzi dopo una violazione israeliana, e Teheran insiste che il cessate il fuoco valga anche in Libano.\Il quadro si complica ulteriormente con le dichiarazioni di diversi leader mondiali. Donald Trump si dichiara 'molto ottimista' sulla possibilità di un accordo di pace con l'Iran, evidenziando che i leader iraniani si mostrano più ragionevoli nei negoziati diretti. Nel frattempo, i negoziati diretti tra Israele e Libano inizieranno la prossima settimana a Washington, con la mediazione degli Stati Uniti. L'Italia, attraverso il ministro degli Esteri Antonio Tajani, si prepara a un viaggio a Beirut per sostenere la stabilità del Libano, sottolineando l'impegno italiano nel paese sia in missioni congiunte che bilaterali. Il premier israeliano Netanyahu ha ordinato di avviare negoziati diretti con il Libano, focalizzati sul disarmo di Hezbollah e sull'instaurazione di relazioni pacifiche, accogliendo l'appello del primo ministro libanese. \Sul fronte internazionale, Mark Rutte, segretario generale della NATO, sottolinea l'impegno degli alleati, che stanno fornendo un sostegno massiccio agli Stati Uniti per impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, e cita gli sforzi di Londra per Hormuz. Inoltre, secondo quanto riportato da Nbc, Donald Trump ha chiesto a Netanyahu di ridurre gli attacchi in Libano per favorire il successo dei negoziati con l'Iran, e Israele avrebbe accettato di collaborare. La situazione nel complesso presenta una serie di dinamiche interconnesse: l'escalation militare, la fragilità della tregua, le dichiarazioni dei leader e l'impegno diplomatico, che rendono la situazione estremamente delicata e suscettibile a rapidi cambiamenti





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