Medio Oriente, escalation tra Israele e Hezbollah: l'Iran chiede il ritiro israeliano dal Libano e condiziona la pace con gli USA

L'Iran ribadisce il sostegno a Hezbollah e rende il ritiro israeliano dal Libano condizione per un accordo con gli Stati Uniti. Le dichiarazioni del ministro degli esteri Araqchi e del consigliere Rezaei, mentre Trump parla di progressi ma gli scontri continuano. L'impatto sul commercio nello Stretto di Hormuz e le preoccupazioni umanitarie.

Il conflitto nel Medio Oriente ha registrato un'ulteriore escalation con il ritorno dei combattimenti tra Israele e Hezbollah in Libano , nonostante i tentativi di mediazione degli Stati Uniti .

L'Iran, alleato di Hezbollah, ha ribadito il proprio sostegno al movimento libanese e chiesto il ritiro delle forze israeliane dal sud del Libano, condizionando qualsiasi accordo di pace con Washington a una soluzione della questione libanese. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi ha dichiarato che la guerra terminerà solo quando finirà anche in Libano e ha insistito sul ritiro israeliano dai territori occupati.

Le sue dichiarazioni sono arrivate dopo che il leader di Hezbollah Naim Qassem ha respinto il patto mediato dagli Stati Uniti tra Israele e il governo libanese, accusandolo di non prevedere il ritiro israeliano e di essere stato negoziato senza il coinvolgimento di Hezbollah. A Teheran, un consigliere del supremo leader iraniano, Mohsen Rezaei, ha confermato il sostegno a Hezbollah, definendolo un alleato che ha compiuto grandi sacrifici, e haavvertito Israele a non colpire Beirut.

Intanto, il presidente Usa Donald Trump ha parlato di progressi in Libano e della necessità di pace, pur ammettendo che gli scontri continuano in forma più moderata. Anche a Gaza, nel nord di Israele e in Kuwait si sono registrati attacchi. Nel Golfo, Iran e Stati Uniti hanno avuto un nuovo intenso scambio di offensive dopo la ripresa delle ostilità a inizio aprile.

Un attacco con drone ha inoltre interrotto temporaneamente le operazioni di carico petrolifero nel terminale omanita di Mina al Fahal. La guerra, iniziata il 28 febbraio con l'attacco congiunto Usa-Israele all'Iran, ha ridotto drasticamente il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz, con ripercussioni sui prezzi del petrolio e sulle catene di approvvigionamento globali. Il Programma Alimentare Mondiale dell'Onu ha avvertito che milioni di persone sono spinte verso la fame per l'aumento dei costi di carburante e trasporti.

Le trattative tra Washington e Teheran proseguono per un accordo interinale che lasci questioni come il nucleare a futuri negoziati. L'Iran chiede lo sblocco di miliardi di dollari di introiti petroliferi, la revoca delle sanzioni e la rimozione del blocco navale statunitense. Trump ha ribadito che la priorità è impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, dichiarando che gli Stati Uniti potrebbero estrarre l'uranio arricchito senza un accordo.

Il parlamento iraniano ha replicato che l'arricchimento è un diritto del paese e che la sua arma più potente è il controllo dello Stretto di Hormuz





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