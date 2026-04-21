Medio Oriente in bilico: il Pakistan tenta la mediazione mentre il blocco di Hormuz paralizza l’economia

A pochi giorni dalla scadenza del cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, cresce la tensione diplomatica. Mentre le navi restano bloccate nello stretto di Hormuz, l'Iraq tenta la via terrestre per l'export e Israele mantiene alta l'allerta in Libano.

Il cinquantaduesimo giorno di conflitto in Medio Oriente segna un momento di estrema tensione geopolitica, con il mondo che osserva con apprensione l’approssimarsi della scadenza del cessate il fuoco fissata per il 22 aprile.

Le diplomazie internazionali sono in fermento: il Pakistan si è fatto promotore di un tentativo di mediazione tra Washington e Teheran, proponendo un summit a Islamabad che potrebbe rappresentare l’ultima occasione per scongiurare una ripresa ostile delle operazioni belliche. Nonostante l’urgenza, Teheran non ha ancora confermato la propria disponibilità, lasciando la comunità internazionale in una condizione di profonda incertezza. Il presidente statunitense Donald Trump ha adottato una strategia ambivalente, alternando toni minacciosi, in cui prospetta il ritorno ai bombardamenti, a espressioni di cauto ottimismo, paragonando la gestione del conflitto a operazioni complesse ma ben orchestrate. Le parole del leader americano sottolineano la convinzione che il tempo giochi a favore di Washington, nonostante la crescente complessità dello scacchiere mediorientale. Parallelamente, la crisi si riflette pesantemente sull’economia globale attraverso il blocco dello stretto di Hormuz. La decisione unilaterale dell’Iran di impedire la navigazione ha isolato di fatto i porti iraniani, costringendo numerose imbarcazioni a cambiare rotta e innescando un’impennata dei costi logistici ed energetici. Il comando militare statunitense (CENTCOM) ha confermato di aver intensificato il controllo navale per monitorare i traffici che tentano di violare tale blocco, giungendo persino all’abbordaggio di imbarcazioni che hanno ignorato gli ordini di fermo. In questo scenario frammentato, giungono tuttavia segnali di parziale normalizzazione: la riapertura del valico di Rabia/Yarubiyah tra Iraq e Siria, chiuso fin dal 2011, rappresenta un tentativo di ripristinare flussi commerciali vitali, necessari soprattutto a Baghdad per compensare l’impossibilità di esportare petrolio via mare a causa della chiusura dello stretto di Hormuz. Questa mossa strategica mira a ridurre la dipendenza economica irachena dal blocco navale in corso, sebbene l’instabilità regionale resti un fattore di rischio elevato. Sul fronte libanese, il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah vive momenti di fragilità. Le forze aeree israeliane hanno condotto incursioni mirate nelle aree del fiume Litani e di Bent Jbeil, giustificando gli attacchi come azioni necessarie per neutralizzare minacce terroristiche imminenti. Mentre i vertici politici si preparano a un nuovo round di colloqui diplomatici a Washington, previsti per giovedì, l’agenda dei lavori appare quanto mai complessa. Il fulcro del negoziato riguarderà il disarmo delle milizie di Hezbollah, condizione posta da Israele per la fine delle ostilità, e la richiesta libanese di un ritiro immediato delle truppe israeliane dal territorio nazionale occupato. La complessità del puzzle mediorientale, tra minacce nucleari, blocchi navali e intricate trattative per la sovranità territoriale, rende i prossimi giorni decisivi per l’intero assetto geopolitico globale. L’assenza di una visione unitaria tra le parti coinvolte continua a nutrire dubbi su una risoluzione pacifica, nonostante l’apparente volontà di dialogo espressa dagli ambasciatori





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