Medio Oriente: la tregua tra Stati Uniti e Iran appesa a un filo, Trump sospende il Project Freedom

Donald Trump annuncia una breve sospensione del Project Freedom, l'operazione militare che garantisce il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz. La tregua tra Stati Uniti e Iran sembra precaria, con attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti. Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian è irritato con i pasdaran per gli attacchi, mentre due navi mercantili statunitensi sarebbero incagliate nello Stretto di Hormuz.

La situazione nel Medio Oriente rimane estremamente tesa, con la tregua tra Stati Uniti e Iran che sembra appesa a un filo. Donald Trump, in un post su Truth, ha annunciato una breve sospensione del Project Freedom , l'operazione militare che garantisce il transito delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz.

Secondo il presidente americano, questa pausa è stata concordata con il Pakistan e altri Paesi, in considerazione dei progressi nei negoziati con l'Iran e del successo militare conseguito nella campagna contro Teheran. Tuttavia, Trump ha avvertito l'Iran che 'sa quello che deve fare' per non violare la tregua, ribadendo che Teheran 'non avrà mai l'arma nucleare'.

Intanto, il segretario di Stato Marco Rubio ha sottolineato che il Project Freedom è un'operazione difensiva e che gli Stati Uniti risponderanno solo se l'Iran attaccasse per primo. La tensione è ulteriormente aumentata con gli attacchi missilistici e dei droni provenienti dall'Iran contro gli Emirati Arabi Uniti, che hanno costretto il ministero della Difesa degli Emirati a intervenire con i sistemi di difesa aerea.

Secondo fonti iraniane, il presidente Masoud Pezeshkian sarebbe estremamente irritato con i comandanti dei pasdaran per questi attacchi, considerati irresponsabili e compiuti senza il consenso del governo. Pezeshkian avrebbe richiesto un incontro d'emergenza con la Guida Suprema Mojtaba Khamenei per fermare gli attacchi e riprendere i negoziati.

Inoltre, l'agenzia iraniana Fars ha riferito che due navi mercantili statunitensi sarebbero rimaste incagliate nella parte rocciosa meridionale dello Stretto di Hormuz, vicino alla costa dell'Oman, in un'area considerata pericolosa per la navigazione. Il CentCom ha confermato il passaggio di due navi mercantili statunitensi attraverso lo Stretto, ma l'Iran ha smentito la notizia. La situazione rimane critica, con il rischio di un'escalation che potrebbe riportare la regione in guerra





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