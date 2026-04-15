Medio Oriente: negoziati intensificati e minacce di blocchi navali mentre la guerra entra nel 47° giorno

Le tensioni in Medio Oriente aumentano con la scadenza del cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti che si avvicina. Negoziati in corso tra Israele e Libano, mentre l'Iran minaccia di estendere il blocco navale oltre lo Stretto di Hormuz. Impatto sui mercati petroliferi e finanziari.

Siamo giunti al quarantasettesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, con le tensioni che si intensificano in vista della scadenza del cessate il fuoco di 15 giorni tra Iran e Stati Uniti . Entrambe le parti stanno esplorando attivamente la possibilità di riavviare i negoziati.

Nel frattempo, martedì si è registrato un primo incontro tra i rappresentanti di Israele e Libano, con l'impegno a nuove future discussioni. Continua il duplice blocco navale nello strategico Stretto di Hormuz, gestito separatamente dall'Iran e dagli Stati Uniti, con esiti altalenanti e un impatto significativo sul traffico marittimo internazionale.

I mediatori internazionali sono impegnati nel tentativo di raggiungere un accordo per estendere il cessate il fuoco, attualmente in scadenza il 22 aprile, per almeno altre due settimane, prolungando la tregua fino al 6 maggio. Le speranze di un allentamento delle tensioni sono riposte nei dialoghi in corso, ma l'incertezza geopolitica rimane elevata.

La Cina, un alleato chiave dell'Iran e un importante acquirente del suo petrolio, ha espresso soddisfazione per la riapertura dello Stretto di Hormuz da parte degli Stati Uniti. Secondo documenti riservati dell'intelligence, tuttavia, emergono indiscrezioni sulla possibile vendita o disponibilità alla vendita di armi antiaeree dall'Iran alla Cina. Inizialmente negata da Trump, la questione aveva portato alla minaccia di dazi del 50%.

In un recente post, Trump ha manifestato ottimismo riguardo a un incontro previsto a metà maggio con il Presidente Xi, anticipando un 'grosso abbraccio'. Questo incontro, inizialmente programmato per aprile, è stato posticipato a causa della guerra in Medio Oriente. L'amministrazione Trump punta a migliorare le relazioni economiche tra i due paesi.

Il comandante delle forze armate iraniane, Ali Abdollahi, ha lanciato un avvertimento: il blocco navale iraniano potrebbe estendersi ad altre rotte marittime se gli Stati Uniti non interromperanno le loro azioni. Oltre al Golfo Persico, già paralizzato dalla chiusura di Hormuz, l'Iran minaccia di bloccare ogni importazione ed esportazione nel Golfo dell'Oman e nel Mar Rosso.

Questa vasta area strategica comprende il Golfo dell'Oman, situato appena fuori dallo Stretto di Hormuz, e il Mar Rosso, a ovest della penisola arabica. Nel sud del Libano, le attività militari israeliane proseguono nonostante i tentativi di negoziato. In risposta, Hezbollah, alleato dell'Iran, ha lanciato decine di razzi verso il nord di Israele.

Trump ha dichiarato che la fine della guerra è imminente e ha accennato a possibili nuovi negoziati con l'Iran. Gli Stati Uniti stanno rafforzando la loro presenza militare nella regione con l'invio di migliaia di soldati e della portaerei George H.W. Bush.

Il prezzo del petrolio è sceso sotto i 100 dollari al barile, mentre le borse europee mostrano cautela con guadagni limitati. Le borse europee registrano performance contrastanti: la borsa italiana segna un -0,1%, quella francese -0,6%, quella tedesca +0,1%, Londra intorno allo 0,1% e la borsa spagnola -0,5%.

La cautela sui mercati è alimentata dalle dichiarazioni di Trump e dalle proiezioni scettiche del Fondo Monetario Internazionale sull'economia globale in caso di protrarsi del conflitto. Il Ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, in visita a Pechino, ha incontrato il Presidente cinese Xi Jinping, affermando che l'Iran possiede le capacità per l'arricchimento dell'uranio per scopi civili.

La Russia ha ribadito il suo sostegno al programma nucleare iraniano, indipendentemente dall'esito dei negoziati con gli Stati Uniti. Mosca si è anche offerta di ospitare l'uranio arricchito iraniano, conservandolo fino alla ripresa del programma nucleare. Questo scenario di negoziati e tensioni incrociate, con minacce di blocchi navali e dispiegamenti militari, crea un clima di forte incertezza economica e geopolitica a livello globale, con impatti diretti sui mercati energetici e finanziari.





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