Medio Oriente, notte di missili: Iran e Israele rompono la tregua. Le crepe nell'asse Trump-Netanyahu e i negoziati in bilico

Il lancio di missili iraniani e la risposta israeliana interrompo no una tregua di due mesi, riaprendo le ostilità e mettendo in luce le divergenze tra Stati Uniti e Israele, oltre alla complessità del quadro negoziale in corso.

Gli eventi della notte scorsa, con il lancio di missili iraniani verso Israele seguito dai bombardamenti israeliani sull'Iran, hanno interrotto una tregua di due mesi, aprendo scenari incerti.

La dinamica solleva interrogativi cruciali: si tratta della ripresa delle ostilità su larga scala o di una manovra per influenzare i negoziati in corso, ritenuti vicini a una conclusione? La prima frattura evidente riguarda l'Iran, che ha assunto il rischio di colpire direttamente Israele in risposta a un precedente attacco israeliano su Beirut, specificamente nei sobborghi meridionali della capitale libanese.

Teheran sembra determinata a mantenere un collegamento tra le questioni iraniane e libanesi, accettando la possibilità di ulteriori ritorsioni sul proprio territorio. In gioco c'è il ruolo dell'Iran come potenza regionale e la sua influenza in Libano, esercitata non solo attraverso Hezbollah ma anche con una presenza diretta.

La seconda frattura significativa emerge dall'atteggiamento del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha disatteso le richieste pubbliche del presidente statunitense Donald Trump di astenersi da ulteriori attacchi, per non compromettere un accordo con l'Iran considerato imminente. Questi due momenti rivelano la complessità del riassetto regionale dopo oltre due anni e mezzo di guerra su più fronti.

Israele e Iran sono intrappolati in una contrapposizione che entrambi definiscono esistenziale, mentre gli Stati Uniti, trascinati in un conflitto che risente dell'arroganza trumpiana, cercano di contenere i danni con ogni mezzo. Il rapporto tra Trump e Netanyahu costituisce l'elemento più opaco. Pur essendo politicamente molto vicini, i due leader mostrano interessi immediati divergenti. La settimana scorsa, Trump ha rivelato una conversazione tesa con Netanyahu, arrivando a definirlo "fottutamente pazzo" e affermando: "Senza di me, saresti in prigione".

Tuttavia, nonostante la dipendenza di Israele dagli Stati Uniti, Netanyahu ha osato disobbedire pubblicamente in due casi: bombardando Beirut e rispondendo al fuoco iraniano. Poco prima della replica israeliana, Trump aveva contattato il giornalista di Axios Barak Ravid, suo interlocutore preferito, per trasmettere un messaggio chiaro: "Chiamerò Bibi (soprannome di Netanyahu) per dirgli di non reagire. Ci siamo divertiti tutti, Israele ha bombardato e anche l'Iran, non abbiamo bisogno di sparare un altro colpo".

Nonostante l'avvertimento, Israele ha ignorato la raccomandazione. Pur facendo perdere la faccia a Trump, Netanyahu ha probabilmente valutato le prossime elezioni israeliane e l'esigenza di non apparire come un vassallo di Washington, dopo essere stato bollato come "pazzo". Trump potrebbe tollerare questa trasgressione se i negoziati rimangono comunque in carreggiata, consentendogli di uscire dal pantano iraniano e dello stretto di Ormuz.

Tuttavia, per riuscirci, dovrà cedere sul nodo del legame tra Iran e Libano, una concessione che nega tanto Israele quanto il governo libanese. Siamo dunque al momento decisivo di questa crisi ricca di colpi di scena: si avvierà davvero una ripresa della guerra o si Profiles invece una via negoziale? Gli scontri notturni non necessariamente preannunciano il peggio, ma potrebbero rappresentare l'ultima resistenza prima della conclusione provvisoria di questo episodio bellico nella lunga storia del conflitto regionale





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