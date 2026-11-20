Arabia Saudita e Qatar contestano la proposta europea di estendere il sistema ETS ai voli internazionali entro 5.000 km da Francoforte dal 2029.

A Montreal, in occasione dell'incontro globale sull'aviazione che si concluderà venerdì 20 novembre, la proposta europea di ampliare il proprio sistema di scambio delle quote di emissione ( ETS) ha incontrato una forte opposizione da parte dei paesi del Medio Oriente. Nazioni come l' Arabia Saudita e il Qatar hanno contestato i nuovi sforzi dell' Unione Europea per regolare le emissioni delle compagnie aeree al di fuori degli accordi internazionali già esistenti, defendendo la centralità dei programmi ONU.

La controversia riguarda il piano dell'Unione Europea di estendere il proprio più grande strumento di politica climatica ai voli diretti verso destinazioni di paesi terzi situati entro un raggio di 5.000 chilometri (3.107 miglia) dall'aeroporto di Francoforte. Questa nuova misura è prevista per entrare in vigore a partire dal 2029, modificando drasticamente l'attuale quadro normativo che si applica esclusivamente ai voli all'interno dello Spazio Economico Europeo.

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La posizione dell'Arabia Saudita sull'ETS

L'Arabia Saudita ha espresso un fermo invito ai paesi membri dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) a sostenere un approccio globale coerente alla lotta contro le emissioni, basandosi sul Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation. Questo programma, noto come CORSIA, è stato istituito dieci anni fa e rappresenta per l'Arabia Saudita l'unico piano di gestione delle emissioni degno di copertura per il settore dell'aviazione internazionale.

Il Regno Saudita sostiene che il CORSIA debba rimanere l'unica cornice normativa valida, evitando quindi l'introduzione di regole parallele o sovrapponenti da parte di blocchi regionali come l'Unione Europea. La posizione di Riad mira a garantire uniformità nelle regole globali, ritenendo che qualsiasi altra iniziativa potrebbe creare confusione normativa e difficoltà operative per le compagnie aeree che operano su rotte intercontinentali.

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Iniziative del Qatar e posizioni regionali

Anche il Qatar ha contribuito attivamente al dibattito, proponendo che l'ICAO effettui una valutazione tecnica approfondita delle implicazioni che l'ETS dell'Unione Europea avrebbe sul funzionamento del CORSIA. Questa richiesta mira a comprendere se l'introduzione di una tassa europea sulle emissioni possa compromettere l'efficacia o la struttura del sistema globale attualmente in vigore.

Altri paesi del Golfo, tra cui il Kuwait e l'Egitto, hanno espresso il loro supporto alle posizioni saudite. Insieme, questi Stati hanno esortato le nazioni e le organizzazioni regionali a evitare l'adozione di schemi di scambio di emissioni duplicativi o extraterritoriali. Secondo il loro argomento, tali misure porterebbero inevitabilmente a una doppia imposizione che aumenterebbe i costi di conformità per il settore.

Impatto sul settore aeronautico e obiettivi 2050

Le compagnie aeree e la maggior parte dei paesi sostengono il CORSIA perché temono che un mosaico di programmi regionali sulle emissioni, come quello proposto dall'UE, comporterebbe un significativo aumento dei costi operativi. Il settore dell'aviazione si è impegnato publicamente a raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050, un obiettivo ambizioso ma che i dirigenti del settore riconoscono come estremamente difficile da raggiungere.

Le principali sfide identificate per il raggiungimento di questo traguardo includono la carenza strutturale di carburante verde per aerei e il costante aumento del traffico passeggeri globale. Nonostante gli impegni, la mancanza di infrastrutture per i combustibili alternativi rimane un ostacolo tecnico ed economico rilevante per la decarbonizzazione del trasporto aereo su larga scala.

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Conflitto tra normative UE e globalismo

Tuttavia, alcuni legislatori europei e gruppi ambientalisti hanno sostenuto pubblicamente che il CORSIA non sia sufficientemente incisivo per ridurre le emissioni del trasporto aereo internazionale. Loro ritengono che gli standard attuali siano troppo permissivi e che sia necessario agire con maggiore determinatezza per contrastare l'impatto climatico del volo.

La proposta dell'Unione Europea, basata sul criterio dei 5.000 chilometri, coprirebbe i voli verso gli aeroporti del Medio Oriente e del Nord Africa, ma ometterebbe le rotte transatlantiche verso gli Stati Uniti. I paesi del Medio Oriente hanno sottolineato che tali schemi duplicativi creerebbero non solo oneri amministrativi, ma distorrebbero la concorrenza nel mercato globale dell'aviazione, penalizzando le compagnie che operano sotto giurisdizioni diverse.