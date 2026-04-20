Medio Oriente sull'orlo del baratro: il Pakistan media tra Iran e USA

A pochi giorni dalla scadenza del cessate il fuoco, la tensione sale. Mentre il Pakistan tenta una mediazione diplomatica, lo stretto di Hormuz resta bloccato e il conflitto in Libano prosegue tra incertezze e operazioni militari.

Il cinquantaduesimo giorno di conflitto in Medio Oriente segna una fase di estrema incertezza diplomatica e militare. Mentre il mondo osserva con apprensione l'avvicinarsi della scadenza fissata per il 22 aprile, data in cui terminerà l'attuale cessate il fuoco tra Stati Uniti , Israele e Iran , i canali diplomatici tentano freneticamente di scongiurare un'escalation.

Il Pakistan si è proposto come mediatore neutrale per ospitare un summit a Islamabad, ma al momento manca l'ufficialità della partecipazione iraniana. Il presidente statunitense Donald Trump ha adottato una linea comunicativa altalenante, oscillando tra toni ottimistici riguardo a un possibile nuovo accordo e minacce belliche dirette, avvertendo che l'inattività negoziale comporterà la ripresa dei bombardamenti. La situazione resta critica, con le dinamiche di potere che riflettono, secondo quanto dichiarato dai vertici statunitensi, una strategia complessa e ramificata, paragonata ad operazioni su larga scala condotte in altre aree geografiche sensibili. Sul fronte economico e logistico, la chiusura dello stretto di Hormuz continua a rappresentare il fulcro della crisi. Il blocco navale imposto dall'Iran sta paralizzando le rotte commerciali, costringendo le imbarcazioni a deviare i propri percorsi e provocando un impatto devastante sui mercati energetici globali. Anche l'Iraq sta subendo pesanti conseguenze a causa della sua dipendenza dalle esportazioni petrolifere marittime, tanto da aver riaperto il valico di frontiera di Rabia/Yarubiyah con la Siria, chiuso fin dal 2011, per tentare di diversificare le proprie vie di sbocco commerciale. In questo contesto di isolamento, le forze statunitensi hanno intensificato il pattugliamento dello stretto, arrivando ad abbordare navi iraniane non conformi agli ordini, confermando l'alta tensione che vige in uno dei corridoi marittimi più strategici del pianeta. Parallelamente, la crisi nel sud del Libano non accenna a diminuire. Nonostante l'esistenza di un cessate il fuoco separato tra Tel Aviv e Beirut, l'aviazione israeliana ha eseguito attacchi mirati nelle aree del fiume Litani e di Bent Jbeil, giustificando le operazioni come misure necessarie per neutralizzare minacce terroristiche immediate. Il destino del sud del Libano e il disarmo di Hezbollah rimangono punti focali per le prossime negoziazioni previste a Washington. Il presidente libanese Joseph Aoun ha posto come condizione imprescindibile per la stabilizzazione il ritiro delle truppe israeliane ancora presenti sul territorio. Mentre il CENTCOM coordina le operazioni militari e la diplomazia corre contro il tempo, la comunità internazionale attende segnali concreti dai tavoli di Islamabad e Washington, sperando che le parole di Trump si trasformino in un accordo duraturo anziché in un ritorno su vasta scala alle ostilità belliche





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