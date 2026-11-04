Mediterraneo più caldo: l'allerta Anbi per eventi estremi e dissesto idrogeologico

Le acque del Mediterraneo sono fino a 3 gradi sopra la media. L'Anbi lancia un monito sulla cementificazione e sui rischi idrogeologici per l'Italia.

L' Osservatorio delle risorse idriche ha emanato un chiaro avvertimento riguardo alla crescente instabilità climatica che sta colpendo il territorio nazionale. Le anomalie termiche registrate nel Mar Mediterraneo indicano acque fino a 3 gradi sopra la media storica, creando una pericolosa riserva di energia pronta a innescare violente perturbazioni. Questo scenario rappresenta un segnale di allarme significativo per le prossime settimane, con la necessità urgente di adattarsi a una nuova normalità meteorologica.

Accumuli piovosi record e criticità idrauliche

I dati recenti evidenziano un aumento drastico della frequenza di eventi meteorologici estremi, con cumulate di pioggia di almeno 100 millimetri in spazi temporali ridotti che ormai diventano ricorrenti. Tra gli episodi più significativi citati nel report si segnalano oltre 130 millimetri registrati in Puglia e 145 millimetri nel Palermitano. In Calabria, quasi 50 millimetri di precipitazioni si sono riversati in pochi minuti, mettendo a dura prova le infrastrutture esistenti.

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Riscaldamento marino e instabilità atmosferica

Il riscaldamento delle acque marine agisce come un serbatoio di energia termica che alimenta i sistemi convettivi. Quando i flussi umidi ascendenti dal mare incontrano aria polare, la differenza termica amplifica l'intensità delle perturbazioni. Questo meccanismo fisico spiega l'escalation di nubifragi intensi, simili a quelli causati dalla tempesta Agneta che ha devastato Rodi e le isole del mar Egeo, confermando l'estremizzazione degli eventi al Sud delle Marche e oltre.

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La cementificazione come aggravante del rischio

Secondo l'Osservatorio Anbi sulle risorse idriche, la cementificazione del territorio agricolo, confermata dai dati Ispra, costituisce una fatale aggravante per l'assetto idrogeologico del Paese. L'abbandono delle aree agricole e la loro impermeabilizzazione impediscono il naturale assorbimento delle acque piovane. Di fronte a questi improvvisi rovesci, qualsiasi rete idraulica entra in sofferenza, rendendo il dissesto idrogeologico una conseguenza diretta della mancata tutela del suolo.

Necessità di accelerare le politiche di adattamento

La visione dell'Osservatorio sottolinea la necessità di accelerare sulle politiche di adattamento alla crisi climatica per mitigare i futuri danni. Le emergenze idrogeologiche sono destinate a ripetersi se non verranno intraprese azioni concrete di riassetto territoriale. L'osservazione delle disastrose allagamenti, come quelli visti in Grecia centro-occidentale e nel Peloponneso, serve da monito per l'Italia sulla necessità di proteggere il proprio territorio con interventi strutturali e di governance efficaci.