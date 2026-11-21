Megan Ria parla di Grande Fratello Vip: la chimica con Varsi, il percorso di accettazione e la riconciliazione con il padre Ivan.

Megan Ria riflette sulla sua esperienza in Grande Fratello Vip, confermando che il legame nato con Alessandro Varsi è stato autentico e privo di calcoli strategici. La ballerina, dopo due mesi di permanenza nella Casa, ha chiarito di non aver mai tradito se stessa, nonostante ritenga di non essere stata pienamente compresa dagli ospiti e dal pubblico.

Chimica con Alessandro Varsi

Megan Ria ha sottolineato la forte sintonia sviluppatasi con Alessandro Varsi durante i cinquanta giorni di convivenza nel reality show. La giovane ammette che tra i due è sbocciato qualcosa di reale, basato su una naturale attrazione reciproca piuttosto che su piani preordinati.

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Secondo quanto dichiarato, la chimica tra i due è diventata evidente quando, trascorsi i giorni iniziali, si sono scambiati un bacio. Da quel momento, il loro interesse reciproco è cresciuto rapidamente. Megan Ria ha precisato di aver voluto credere in questa relazione senza nascondersi dietro alcuna strategia, apprezzando la leggerezza e il piacere che questa dinamica le procura.

Relazione con i genitori

Il percorso emotivo di Megan Ria tocca anche la sfera familiare, in particolare il rapporto con la madre Linda Ria e il padre Ivan Ria. L'artista ha raccontato di aver accolto le scuse della madre durante una sorpresa televisiva, cercando di comprendere le difficoltà legate alla genitorialità. Megan Ria ha espresso il perdono a Linda Ria, riconoscendo la fatica di crescere figli in condizioni precarie e ringraziandola per ciò che è riuscita a darle nonostante le carenze materiali.

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Il rapporto con il padre Ivan Ria è descritto come altalenante, soprattutto dopo la separazione avvenuta quando Megan Ria aveva cinque anni. Ivan Ria ha lasciato la Toscana per tornare in Puglia, mancando di vivere quotidianamente la crescita della figlia. Recentemente, durante una diretta su Verissimo, Ivan Ria ha inviato un videomessaggio a Megan Ria chiedendo scusa per non aver creduto nei suoi sogni e nelle sue aspirazioni artistiche.

Memorie dell'infanzia

Megan Ria evoca ricordi dolorosi della sua infanzia, segnata da significative difficoltà economiche e discriminazioni per il colore della pelle. La ballerina ricorda un periodo in cui la famiglia non disponeva di cibo sufficiente né di luce elettrica, beni primari fondamentali. In questa situazione, la madre Linda Ria lavorava per molte ore per sostenere la famiglia, lasciando a Megan Ria il compito di occuparsi dei fratelli minori.

Questa responsabilità prematura ha privato la giovane della spensieratezza tipica dell'età, ma non ha spento la sua speranza. Megan Ria ha sempre mantenuto l'entusiasmo, promettendo alla madre che sarebbero riusciti a migliorare la propria situazione. Tuttavia, le esperienze di emarginazione subite a causa del colore della pelle hanno lasciato tracce profonde. Le prese in giro e l'esclusione dai giochi di gruppo l'hanno portata a sentirsi inadeguata, un senso che ha dovuto lavorare a lungo per superare.

Sentimenti verso Andreas e futuro

Oltre alla dinamica con Alessandro Varsi, Megan Ria ha espresso un dispiacere per la mancanza di sintonia con Andreas. Aveva nutrito l'aspettativa che, essendo entrambi ballerini, potesse nascere un feeling speciale tra loro. Tuttavia, ha riconosciuto che i loro caratteri erano troppo diversi per consentire un legame profondo. Nonostante questa mancata connessione, Megan Ria afferma di non nutrire rancore nei suoi confronti, portando via dalla casa un senso di orgoglio per essere rimasta fedele alla propria identità.