Megaron Txucarramae, successore di Raoni, guida la resistenza indigena per l'Amazzonia e i diritti territoriali

Il leader Kayapo Megaron Txucarramae, mentre si prepara a succedere al celebre zio Raoni Metuktire, denuncia le minacce alla foresta amazzonica e ai popoli indigeni e lancia un appello per una maggiore rappresentanza politica e la tutela delle terre ancestrali.

Il capo indigeno Megaron Txucarramae, leader del popolo Kayapo in Brasile , si prepara a raccogli l'eredità dello zio e mentore Raoni Metuktire, figura mondiale nella difesa dell' Amazzonia .

L'anziano capo Raoni, 94 anni, è reduce da un recente ricovero in terapia intensiva per polmonite. Megaron, 75 anni, ha dedicato decenni alla lotta per i diritti indigeni, dalla demarcazione delle terre alla opposizione contro dighe e miniere illegali. Intervistato da Reuters nel villaggio di Pykany, nel Territorio Indigeno Menkragnoti, ha ribadito l'impegno a continuare la battaglia del suo predecessore.

L'Amazonia affronta pressioni crescenti, con quasi un quinto della foresta perduta per agricoltura, pascoli e attività minerarie, oltre a incendi e siccità aggravate dai cambiamenti climatici. Megaron sottolinea l'importanza di preservare la foresta per il bene di tutti e solleva preoccupazioni per le politiche del Congresso brasiliano che limitano i diritti indigeni. Mette in guardia contro la possibile elezione di candidati contrari agli interessi indigeni, citando l'esempio di Flavio Bolsonaro. L'aumento della rappresentanza indigena in Parlamento è vista come cruciale.

Infine, esorta i giovani a non abbandonare le loro terre e tradizioni, pur incoraggiando l'istruzione, mantenendo vivo l'identità culturale





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