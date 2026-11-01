Meghan Markle accuse al padre: lettera segreta e agentsi della sicurezza la fermarono

Meghan Markle avrebbe voluto rendere pubblica una lettera con accuse gravi contro Thomas Markle, ma gli agenti della sicurezza reale l'hanno fermata nel 2019.

La duchessa di Sussex Meghan Markle avrebbe cercato di rendere pubblica una lettera contenente gravi accuse contro suo padre Thomas Markle nel gennaio del 2019. Gli agenti del servizio di protezione reale, noto come Royalty and Specialist Protection, l'avrebbero invece dissuasa, suggerendole di mantenere il riserbo e affidando loro le indagini. Questa vicenda, ricostruita da diversi giornali britannici tra cui il Daily Mail, era risalente al 2019 ma è tornata al centro dell'attenzione pubblica solo recentemente, portando alla luce dettagli finora poco conosciuti sulle dinamiche di sicurezza e privacy della famiglia reale.

La lettera delle accuse al padre

Secondo quanto emerso dalle fonti giornalistiche, la duchessa di Sussex avrebbe ricevuto un documento di sette pagine scritto da Roslyn Loveless, la prima moglie di Thomas Markle. La donna è deceduta nel 2018, anche se la lettera è stata consegnata a Meghan solo nel 2019. Nel documento, Loveless avanzava accuse pesantissime, sostenendo che il padre di Meghan, un ex tecnico delle luci di Hollywood oggi ottantaduenne, avesse commesso abusi sessuali su minori.

Also read Thomas Markle: materiale pedopornografico trovato in un deposito affittato dal padre di Meghan

Le accuse riportate nel documento includevano anche riferimenti alla frequenza con cui Thomas Markle si recava nelle Filippine e in Thailandia. Loveless attribuiva al coniuge la frase, considerata particolarmente grave, secondo la quale "lì i dodicenni sono considerati maggiorenni". Si tratta di accuse che non risultano al momento accertate judicialmente, ma che hanno scosso profondamente la duchessa di Sussex, mettendola in una posizione di profonda difficoltà emotiva e pubblica.

Il ruolo degli agenti della sicurezza reale

Scotland Yard ha confermato che la lettera era stata effettivamente consegnata a Meghan Markle nel gennaio 2019. Il documento era stato inizialmente esaminato dagli agenti della sicurezza reale prima di essere trasmesso agli uffici dei Sussex situati al Kensington Palace. Tuttavia, le altre forze dell'ordine non sarebbero state informate della presenza di tale documento o delle accuse in esso contenute, creando una situazione di isolamento informativo per la duchessa.

Advertisement

A convincere Meghan a non divulgare il contenuto della lettera sarebbe stato un agente del Royalty and Specialist Protection. La guardia del corpo avrebbe rassicurato la duchessa dicendole "Lascia fare a noi, indagheremo" e le avrebbe consigliato esplicitamente di mantenere il riserbo. In quel periodo, la duchessa era già al centro di critiche pubbliche per aver interrotto i rapporti con il padre senza fornire spiegazioni dettagliate, una decisione che aveva generato un enorme dibattito sui media.

L'agente le avrebbe suggerito di non intervenire direttamente sulla vicenda nonostante le polemiche, affidando la gestione della situazione al servizio di protezione. Questa scelta ha sollevato molti interrogativi sulle procedure di sicurezza e sulla gestione di informazioni sensibili che coinvolgono membri della famiglia reale. La decisione di non rendere pubblica la lettera ha protetto la reputazione pubblica di Thomas Markle, ma ha anche lasciato molti dubbi sull'efficacia delle indagini condotte internamente.

Le ricerche della polizia e le reazioni recenti

La vicenda presenta ancora diversi punti oscuri da chiarire. Secondo quanto riportato dal Times, la Metropolitan Police sarebbe attualmente impegnata a identificare e rintracciare la guardia del corpo che avrebbe parlato con Meghan nel 2019. L'obiettivo delle indagini londinesi sarebbe quello di ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare se ci siano state violazioni nelle procedure di sicurezza. Questo passo indietro nelle indagini sottolinea la complessità della gestione di casi che coinvolgono figure di spicco della società britannica.

La polizia londinese ha però spiegato che non ha avviato un'indagine formale contro Thomas Markle. Le autorità hanno precisato che i presunti reati contestati nella lettera sarebbero avvenuti all'estero, al di fuori della giurisdizione diretta delle forze dell'ordine britanniche per reati commessi in quel momento storico e in quelle specifiche località geografiche. Questa delimitazione giurisdizionale ha limitato l'impatto legale delle accuse, lasciandole principalmente nell'ambito pubblico e mediatico.

Advertisement

Nel frattempo, la duchessa di Sussex ha affrontato nuovamente la questione pubblicamente. La scorsa settimana, Meghan ha definito le accuse rivolte al padre "inquietanti e sconvolgenti". Questa dichiarazione riflette lo stato d'animo di una donna che si è trovata intrappolata tra il dolore personale, le pressioni della vita pubblica e le responsabilità legate alla sua posizione nella famiglia reale. La vicenda continua a generare interesse e dibattito, rimanendo un esempio complesso di come la privacy e la giustizia interagiscono nei casi ad alta visibilità.