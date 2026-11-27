Meghan Markle condivide il suo stile per le feste natalizie nel Regno Unito, tra prodotti As Ever e consigli per un tavolo elegante. Un'anteprima del rientro di Harry.

Meghan Markle ha recentemente condiviso con il grande pubblico un'intima anteprima della sua filosofia per le feste natalizie, rivelando i dettagli stilistici che caratterizzano i suoi eventi domestici. Nel video promozionale, la duchessa indossa un lungo abito bianco elegante, completato da gioielli dorati sottili e capelli sciolti con la riga laterale, in un'immagine di sobria grazia. Il contesto è una tavola apparecchiata con cura, decorata con candele e rami verdi, dove lei versa champagne e sistema piccoli regali, simboleggiando un approccio accogliente e luminoso alle celebrazioni familiari.

Dettaglio e Stile Nella Tavola Festiva

Il video, che dura circa dieci secondi, mostra la duchessa mentre scende una scala decorata con una ghirlanda di rami verdi e accende una candela sul tavolo apparecchiato. La scenografia riflette il gusto distintivo del suo marchio di articoli per la casa e la tavola, As Ever, i cui prodotti vengono utilizzati esplicitamente nel filmato per le candele e i regali. Al centro della tavola spicca un allestimento di foglie e fiori bianchi che si estende per tutta la sua lunghezza, creando un'estetica sobria e luminosa. La duchessa si siede poi sul bordo del tavolo e ride con qualcuno fuori campo, in un momento di spontaneità che cattura l'essenza dell'ospitalità che rappresenta.

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Passione per l'Accoglienza e Consigli Pratici

Ricevere gli ospiti è una delle passioni dichiarate di Meghan Markle, con radici che si estendono fino ai suoi anni di università nei dintorni di Chicago. Durante quel periodo, ha lavorato in un locale, inizialmente al guardaroba e successivamente, senza grande successo, come cameriera. Oggi, la duchessa offre consigli pratici per l'accoglienza, suggerendo di servire agli invitati un drink e degli stuzzichini, di lasciare sul tavolo un puzzle o un gioco da tavolo per rompere il ghiaccio e di accendere candele profumate in salotto. Specifica, tuttavia, di evitare candele in cucina per non coprire il profumo dei piatti principali.

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Impatto Familiare e Preparativi per le Feste

Questi suggerimenti di stile e organizzazione si inseriscono nel contesto più ampio della preparazione della famiglia reale per le festività nel Regno Unito. Dopo le celebrazioni del Ringraziamento negli Stati Uniti, il Duca e la Duchessa di Sussex si stanno preparando per il loro primo Natale nel Regno Unito dal loro ritorno. La presenza fissa in questi eventi rimarrà quella della Regina, elemento centrale che lega le tradizioni familiari alla nuova dinamica post-transfer. L'atmosfera suggerisce un ritorno alle radici culturali e alle abitudini domestiche condivise.

Il Ritorno a Sandringham e la Dinamica con i Windsor

Il Natale 2026 è atteso con grande attenzione a Sandringham, dove i riti Windsor si intrecciano con il grande gelo che si sta delineando tra la monarchia istituzionale e Harry e Meghan. Il trasferimento negli Stati Uniti era stato presentato, tra le altre cose, come un mezzo per avvicinarsi alla sua famiglia di origine e agli amici di sempre, creando momenti pomeridiani di gioco con i figli Archie e Lilibet per farli sentire a casa. La duchessa consiglia inoltre di coinvolgere i bambini nelle preparazioni, permettendo loro di dire con orgoglio di aver aiutato. Le ricette includono un pesto fatto con le foglie delle carote, parmigiano, olio e pinoli, da servire con purè e insalata, oltre alla salsa tradizionale americana del Ringraziamento che non deve mai mancare sulla tavola.