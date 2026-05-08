Meghan Markle e l'arte della scelta: il top nero di Gwyneth Paltrow come simbolo di un'intimità costruita

Un'analisi del controllo dell'immagine di Meghan Markle attraverso le sue scelte di stile, con un focus sul top nero di Gwyneth Paltrow e la narrazione domestic-chic che la duchessa continua a costruire.

Meghan Markle è una maestra nell'arte della scelta. Sceglie i brand, sceglie le persone, sceglie persino il filtro con cui farsi riprendere mentre ride tra le galline del pollaio di casa sua.

Tutto sembra passare attraverso un controllo quasi maniacale dell'immagine, anche quando vuole apparire spontanea. Le Instagram Stories pubblicate oggi sul suo profilo, in cui accoglie Jonathan Grahm di Compartés Chocolate dentro 'Archie’s Chick Inn', raccontano proprio questo: il tentativo, forse troppo contemporaneo, di costruire un'intimità perfetta. Californiana, organica, piena di sole, animali, bambini che corrono fuori campo e cioccolato artigianale definito da molti 'il migliore del mondo'.

In mezzo a questa narrazione domestic-chic, che Meghan Markle porta avanti da mesi quasi come una Martha Stewart aristocratica del 2026, c'è un dettaglio che non è sfuggito agli esperti di moda: il top nero indossato nelle foto, firmato Gwyn. Essenziale, morbidissimo, quasi invisibile nella sua semplicità, è un tank top in cashmere nero disegnato da Gwyneth Paltrow per il suo nuovo brand Gwynofficial, già amatissimo dalle donne della West Coast americana.

È interessante che Meghan Markle abbia scelto proprio questo top nero, perché Gwyneth Paltrow rappresenta oggi un certo tipo di femminilità americana: 'per bene', salutista, levigata, ossessionata dal benessere e dall'idea che la semplicità possa diventare status symbol. Meghan Markle conosce perfettamente questo mondo, lo rincorre, lo costruisce e lo abita da tempo.

Il top nero scollato, portato con pantaloni morbidi tono su tono, Cartier al polso e un sorriso larghissimo da perfetta padrona di casa, è la conferma di questa sua ricerca di eleganza emozionale. Meghan Markle continua a lavorare per associazioni: As Ever, il suo progetto lifestyle, le marmellate, il miele, le stoviglie, il giardino, le galline, i bambini ripresi solo a metà, la voce di Lilibet fuori campo che la chiama 'mum'.

Tutto contribuisce a creare una dimensione molto precisa, non fredda ma studiata fino all'ultimo dettaglio. Una specie di eleganza emozionale americana che, a tratti, rischia di diventare troppo perfetta per risultare davvero autentica. Ed è probabilmente questo il motivo per cui Meghan Markle divide ancora così tanto. Perché continua a sorridere enormemente anche mentre nutre le galline.

Perché perfino la spontaneità sembra attraversata da una regia invisibile. Perché ogni immagine restituisce la sensazione di essere stata pensata prima ancora di essere vissuta. Ma poi arriva questo top nero di Gwyneth Paltrow e qualcosa cambia davvero. Perché dentro tutta questa costruzione estetica, questo capo riesce ad avere una pulizia rara.

Nessun logo visibile, nessuna ossessione da quiet luxury, nessuna silhouette estrema. Solo cashmere nero, spalle scoperte, una linea semplice che segue il corpo e basta. Ed è forse proprio qui che Meghan Markle riesce a essere fortissima: lasciando parlare i vestiti più essenziali





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