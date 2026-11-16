Meghan Markle: La Strategia Di Rientro Nel Regno E Il Ritorno A Montecito

Meghan Markle ripensa alla sua strategia post-Londra con un viaggio negli Usa per isolarsi e rivalutare il rapporto con i Royal e l'opinione pubblica britannica.

La duchessa di Sussex, Meghan Markle, si trova in un momento di profonda riflessione personale e strategica dopo il recente ritorno in Gran Bretagna, che non ha prodotto i risultati attesi. La ex attrice sta valutando un periodo di pausa negli Stati Uniti, con l'obiettivo specifico di ripensare radicalmente la sua posizione all'interno della famiglia reale e cercare di riconquistare la simpatia del pubblico e delle figure istituzionali che attualmente la ignorano.

La Crisi Emotiva E Lo Scandalo Del Padre

La duchessa di Sussex ha mostrato segni evidenti di malessere emotivo durante un impegno ufficiale a Bruxelles insieme al marito, il principe Harry. In quell'occasione, avrebbe dovuto pronunciare un discorso importante, ma si è aggrappata al consorte, cancellando immediatamente tutti gli altri impegni individuali e chiudendosi nella nuova residenza nei Cotswolds. I collaboratori e gli amici temono una potenziale crisi depressiva, ma la Markle sta preparando una sua forma di riscossa personale e professionale.

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Lo scandalo che ha coinvolto suo padre, Thomas Markle, accusato di gravi reati sessuali, ha avuto un impatto devastante sulla sua reputazione. Nonostante l'apparente tristezza e il dimagrimento visibili nelle ultime settimane, la duchessa non sembra disposta a lasciarsi abbattere da questa situazione. La decisione di prendere le distanze dall'ambiente familiare britannico sembra essere una mossa calcolata per preservare la sua salute mentale e ricalibrare i propri passi futuri.

L'Esclusione Delle Celebrazioni Natalizie E La Strategia Fallita

Un segnale chiaro del crescente distacco dai ranghi della famiglia reale è arrivata con l'esclusione delle celebrazioni private per il settantottesimo compleanno del re Carlo, avvenute il sabato 14 novembre. Inoltre, la duchessa di Sussex non è stata invitata, insieme al marito, al tradizionale spettacolo annuale di canti natalizi. L'evento è curato dalla principessa Caterina, duchessa di Cambridge, che ha escluso esplicitamente i Sussex dalla lista degli ospiti, segnando un netto distacco nelle relazioni familiari.

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Nonostante i Sussex risiedano ora a una distanza ravvicinata da Highgrove, la residenza di weekend del re e della consorte Camilla, non hanno ricevuto alcun invito ufficiale. Questa esclusione conferma che la strategia messa a punto a Montecito non sta funzionando come previsto. La vicinanza geografica non ha facilitato l'integrazione o il riavvicinamento, anzi, sembra aver accentuato il senso di isolamento della coppia dai membri attivi della famiglia reale.

Il Ritorno A Montecito E La Rivalutazione Pubblica

Meghan Markle intende tornare a Montecito presso la sua madre, Doria Ragland, lasciando i figli con il padre Harry. Questa mossa viene pubblicamente giustificata da impegni legati al lancio di nuovi prodotti, ma il vero obiettivo è trovare un ambiente familiare confortevole per riflettere in solitudine. La duchessa ha compreso che la sua attuale posizione a Londra non sta aiutando il suo ritorno alla vita reale della monarchia, come desiderato da lei.

Dal ritorno in Gran Bretagna avvenuto ad agosto, il livello di impopolarità della coppia Sussex è aumentato in modo significativo. La visita di Harry in Ucraina, che ha coinciso con i festeggiamenti del compleanno del padre, ha attirato critiche pesanti e ha dimostrato che ogni tentativo di sviare l'attenzione dai membriWorking dei Royal si ritorce contro i Sussex. Meghan sta quindi cercando di capire cosa non piace ai britannici e come invertire questa tendenza negativa.

La Riscrittura Della Storia E Il Futuro Della Coppia

La duchessa sta valutando attentamente la pubblicazione di un memoir scritto insieme a Harry, che raccontasse la sua versione degli eventi, in opposizione ai soli documentari e interviste finora rilasciati. Tuttavia, questa opzione potrebbe distruggere ogni speranza di rientro parziale nella famiglia reale. Meghan non vuole rinunciare al ruolo che le fu negato sei anni fa, ma comprende che una confessione pubblica potrebbe essere controproducente per i suoi obiettivi di integrazione.

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Invece di una biografia formale, le fonti indicano che Meghan preferisce approcciare il pubblico con maggiore spontaneità. Le uscite in pubblico dei Sussex, caratterizzate da eventi formali e faticosamente costruiti, non stanno funzionando. Meglio optare per occasioni informali, dimostrando affidabilità e simpatia, doti che renderebbero la duchessa più vicina e desiderabile agli inglesi. Rimane però l'incognita del sostegno di Harry, che per ora non mostra intenzione di cambiare approccio.