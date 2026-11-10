Meghan Markle: perizia psichiatrica sul suocero e sospetto di abuso di minori

La magistrata Lindsay Griffin ha ordinato una perizia forense sul suocero di Meghan Markle, 82enne, sospettato di possesso di materiale pedopornografico e di abusi su minori. Il caso mette in evidenza le questioni di capacità mentale e giuridica.

Il suocero di Meghan Markle, Thomas Markle Sr., è stato arrestato il 6 novembre 2026 con l'accusa di possesso di materiale pedopornografico, tra cui fotografie in cui compare con bambini in varie fasi di nudità. Il caso, trattato dal tribunale di Los Angeles, ha portato la magistrata Lindsay Griffin a ordinare una perizia psichiatrica indipendente sull'imputato.

Dettaglio della denuncia e delle prove

Secondo la denuncia penale depositata dall'FBI, le autorità hanno sequestrato una collezione di diapositive, negativi fotografici e libri, conservati in dei magazzini affittati dal padre di Meghan a Los Angeles dal 2008. In questa collezione figurano tra le prove immagini esplicite in cui Thomas Markle è visto in posa con una minorenne nuda e fotografie che mostrano bambini in vari stadi di nudità.

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Una delle fotografie, catturata in una stanza che sembra appartenere a una catena di motel nelle Filippine, rappresenta una ragazza nuda. Queste immagini sorgono dal fatto che Markle ha trascorso un periodo in quella località, secondo le dichiarazioni forensi, e sono state recuperate dalle investigazioni dell'FBI.

Motivi della magistrata per l'intervento psichiatrico

Dopo la prima comparizione in tribunale, la magistrata Griffin ha osservato dubbi sulla capacità di Thomas Markle di gestire un processo a causa della sua età avanzata, delle condizioni di salute e delle evidenti lacune di memoria. L'ordinanza di due pagine ha affermato che ci sono "ragionevoli motivi per credere" che il sospettato possa soffrire di una malattia o di un difetto mentale che lo renda incapace di comprendere la natura e le conseguenze del procedimento o di collaborare adeguatamente alla propria difesa.

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La decisione è stata presa sulla base di informazioni non specificate riguardanti la salute di Markle, la sua età e la mancanza di memoria. Il giudice ha incaricato la dottoressa psichiatra forense di condurre una perizia indipendente e di formulare una diagnosi sulla sua condizione mentale, con un verdetto sulla sua capacità di affrontare il processo.

Reazioni delle parti interessate

Il direttore dell'FBI ha dichiarato di aver sequestrato il materiale in questione e ha evidenziato che, durante l'udienza di venerdì, nessuna dichiarazione di colpevolezza è stata presentata. Il suo ruolo è stato di garantire la protezione dei minori e di assicurare la corretta gestione delle prove.

Meghan Markle, dall'altra parte, ha dichiarato di essere sconvolta dalla notizia, ma non ha commentato in dettaglio i fatti sospetti. Il suo team di difesa ha espresso la volontà di collaborare con le autorità, di fornire qualsiasi informazione utile e di garantire un processo giusto.

Impatto e prossimi passi legali

Il caso ha sollevato preoccupazioni per la protezione dei minori e per l'uso di materiali pedopornografici nella rete. La procedura successiva prevede l'invio di Thomas Markle in una struttura sanitaria per la valutazione psichiatrica, pur rimanendo in custodia cautelare. La data prevista per la sua prossima comparizione in tribunale è fissata per il 14 dicembre 2026, quando la perizia entro e l'eventuale teschio finale saranno conclusi.

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Il procedimento illustrato aggiunge una spina nella già complessa storia di Meghan Markle e della sua famiglia, sottolineando la necessità di un sistema giuridico rigoroso e di una forte vigilanza sulla protezione dei minori. Mentre l'America continua a cercare equilibrio tra i diritti dell'imputato e la giustizia, il caso di Thomas Markle emergono come un avvertimento e un esempio del rischio di abusi nascosti nella società moderna.