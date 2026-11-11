Meghan Markle rivela il rosso merlot più travolgente per le unghie corte

La duchessa di Sussex ha scelto uno smalto rosso merlot intenso per le sue unghie corte alla cerimonia del Lost Screen Memorial, confermando una tendenza di stile audace e minimalista.

Durante la cerimonia del Lost Screen Memorial tenutasi presso il Parlamento Europeo, Meghan, Duchessa di Sussex, ha catturato l'attenzione con un look di manicure straordinariamente semplice ma estremamente d'impatto. Le sue unghie, corte e dal profilo naturale, erano laccate in un rosso merlot intenso, una tonalità che si staglia nettamente rispetto al tradizionale rosso ciliegia o al burgundy.

Un mantra di semplicità stile

La duchessa ha adottato una combinazione di forme: le unghie chiuse, leggermente arrotondate, mantengono una lunghezza molto ridotta. Questo design immobilizza il colore denso, lasciandolo parlare da solo senza l'urgenza di nail art o decorazioni. La scelta di un rosso profondo, quasi dark, crea un contrasto elegante con il resto del trucco e dell'acconciatura - un chignon basso e impeccabile, con un make‑up luminoso e occhi leggermente smokey.

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Coincidenza con la stagione delle tendenze

La scelta di questa tonalità arriva in un momento delicato come lo scorso arresto del padre di Meghan, quando la duchessa aveva indossato una spilla papavero rossa in onore del Remembrance Day. Il rosso merlot si fonde così bene con i look total black e con i colori neutri tipici dell'abbigliamento invernale, come grigio, cammello e bianco.

L'effetto sul pubblico e sulle mode

Gli osservatori di moda hanno interpretato questa scelta come un'evoluzione della tendenza manicure corsa da Saint Laurent e Chanel, infondendo modernità senza rinunciare alla classe. Il rosso merlot è stato definito irresistibile per chi cerca un colore senza tempo ma contemporaneo. Le unghie corte, curati nei minimi dettagli, riproducono in modo fedele lo stile segreto della Duchessa.

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Guide pratiche per imitare lo stile

Coloro che desiderano replicare l'effetto Meghan possono seguire cinque passaggi chiave: 1) tagliare le unghie in forma naturale e sottili; 2) levigare delicatamente le pagine; 3) applicare un primer. 4) adottare lo smalto rosso merlot e, 5) chiudere con una finitura trasparente.

Il futuro della manicure apparirebbe più deciso

Con la stampa di questo nuovo look, la Duchessa di Sussex sembra suggerire che la prossima stagione dei colori per le unghie includerà tonalità profonde e funghi con una lunghezza ridotta. L'attenzione è sul colore che rimane, un potere semplicemente radicato nei dettagli di un trucco che ama.