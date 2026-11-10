Meghan Markle salta incontro UE per accuse al padre Thomas

Meghan Markle annulla il discorso al Parlamento Europeo per Bruxelles a causa delle accuse penali contro il padre Thomas Markle. Dettagli sulla visita a Bruxelles e sul Lost Screen Memorial con Harry.

Meghan Markle non parteciperà martedì a un evento organizzato dal Parlamento europeo dedicato alla sicurezza dei minori online, segnando il suo primo ritiro da una programmata apparizione pubblica sin dalle recenti accuse penali rivolte a suo padre. La Duchessa di Sussex era prevista come relatrice principale presso l'istituzione legislativa dell'Unione europea a Bruxelles, ma ha rinunciato all'ultima ora per preservare la propria serenità e proteggere i suoi figli.

Annuncio dell'annullamento e contesto legale

La decisione di evitare il palco durante l'incontro sul tema della protezione digitale dei minori nasce direttamente dal contesto legale che ha travolto la famiglia Markle nelle scorse settimane. Il portavoce della duchessa ha confermato che non vi sarà alcun riferimento all'arresto di Thomas Markle, avvenuto in Florida la settimana scorsa, durante la permanenza della coppia a Bruxelles. Questa scelta di silenzio pubblico mira a non politicizzare o confondere il messaggio istituzionale legato alla tutela online dei bambini.

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Dettagli sulle accuse e la posizione di Thomas

Thomas Markle, padre di Meghan, è stato formalmente accusato di possesso di materiale pedopornografico dopo la scoperta di fotografie che lo ritraggono con ragazze minorenni nude all'interno di unità di stoccaggio in affitto in California. L'uomo di 82 anni ha fermamente negato tali accuse quando sono emerse per la prima volta, definendo le segnalazioni come false e bugie disgustose in un'intervista con il Daily Mail. La gravità delle accuse ha creato un'ombra significativa sulla sua figura pubblica e privata.

Reazione della duchessa e separazione familiare

Meghan Markle, nel mese precedente a questi eventi, aveva rilasciato una dichiarazione ufficiale esprimendo un profondo turbamento rispetto alle allegations. Ha sottolineato di essere a conoscenza delle accuse contro il padre sin dal 2018, periodo precedente al suo matrimonio con Harry. Per tutelare i suoi figli, Archie di 7 anni e Lilibet di 5 anni, ha imposto una rigorosa separazione dai contatti con il padre, interrompendo qualsiasi relazione diretta che perdurava da decenni.

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Presenza a Bruxelles e inaugurazione del memoriale

Nonostante l'assenza di Meghan come relatrice, la coppia reale è attesa a Bruxelles per l'inaugurazione del Lost Screen Memorial. Prince Harry terrà un discorso durante la cerimonia, che commemora i minori vittime di danni causati dai social media. L'evento si terrà alla presenza di Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, sottolineando l'importanza continua della causa di sicurezza online per la coppia.

Storia dell'Archewell e prossimi impegni

Il memoriale era stato lanciato per la prima volta a New York l'anno precedente attraverso l'organizzazione benefica Archewell, fondata nel 2020 dopo l'addio agli impegni reali. Il viaggio a Bruxelles segue la loro apparizione congiunta a Nottingham nel mese di ottobre, la prima dal ritorno in Gran Bretagna. Questa visita rappresenta quindi un passo nella riconciliazione con il pubblico istituzionale europeo, nonostante le recenti turbolenze familiari.