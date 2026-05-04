Mel Gibson a Lecce: Visita a sorpresa e riprese per 'The Resurrection of the Christ'

L'attore e regista Mel Gibson è stato avvistato a Lecce durante il ponte del primo maggio, tra le vie del centro storico, mentre si trovava in Puglia per girare scene del suo nuovo film, 'The Resurrection of the Christ'.

Una presenza a sorpresa ha animato il ponte del primo maggio a Lecce : Mel Gibson , l'attore e regista americano, è stato avvistato tra i suggestivi vicoli del borgo antico.

Nonostante un abbigliamento casual, comprensivo di un cappellino bianco che tentava di dissimulare la sua identità, Gibson è stato prontamente riconosciuto da alcuni turisti e residenti. La sua visita nel capoluogo salentino segue le riprese effettuate nella splendida riserva naturale di Torre Guaceto, dove sono state girate alcune scene cruciali per il suo nuovo progetto cinematografico, 'The Resurrection of the Christ', l'attesissimo sequel de 'La Passione di Cristo'.

Durante la sua permanenza a Lecce, Gibson ha avuto l'opportunità di immergersi nella ricchezza storica e artistica del centro storico. Ha espresso particolare ammirazione per l'imponente anfiteatro di piazza Sant'Oronzo, recentemente oggetto di scavi che stanno rivelando importanti reperti della storia romana della città. L'attore ha anche visitato la Basilica di Santa Croce, un vero gioiello del barocco leccese.

Qui, ha incontrato il parroco don Mauro Carlino, a cui ha manifestato il suo profondo incanto per la bellezza e la maestosità della chiesa, sottolineando come essa rappresenti un esempio straordinario dell'arte e dell'architettura locale. L'incontro ha testimoniato l'interesse di Gibson non solo per gli aspetti cinematografici della sua visita, ma anche per la cultura e la spiritualità del territorio. Le riprese del film proseguiranno nell'area del promontorio di Punta Penna Grossa, una location suggestiva e panoramica.

A causa delle esigenze produttive, le aree della riserva naturale brindisina saranno temporaneamente chiuse al pubblico per consentire la realizzazione delle scene. Oltre a Lecce e Torre Guaceto, Gibson ha scelto altre location pugliesi per il suo film, tra cui Gravina e la provincia di Matera, dimostrando un forte legame con la regione e la sua capacità di offrire scenari unici e suggestivi.

'The Resurrection of the Christ' è previsto in uscita nelle sale cinematografiche statunitensi a marzo del 2027, e si preannuncia come un evento cinematografico di grande rilievo. Il cast stellare include Jaakko Ohtonen nel ruolo di Gesù, Kasia Smutniak che interpreterà Maria, e Riccardo Scamarcio, scelto per impersonare Ponzio Pilato.

La combinazione di un regista acclamato come Mel Gibson, un cast di talento e location mozzafiato promette un film intenso e coinvolgente, capace di suscitare emozioni e riflessioni nel pubblico di tutto il mondo. La scelta della Puglia come set cinematografico conferma il crescente interesse per la regione come destinazione ideale per produzioni internazionali, grazie alla sua bellezza paesaggistica, alla sua ricchezza culturale e alla sua accoglienza





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